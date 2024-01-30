南鯤鯓代天府燒神帳、砸光電板　竟是吸毒遭免職劣警幹的

記者林東良／台南報導

台南市北門區全省王爺總廟南鯤鯓代天府，日前遭人持打火機點燃燒燬神帳，而距代天府不遠的一處光電案場太陽能板，也被人以石頭砸毀，台南市學甲分局蒐證後，持拘票將44歲的廖姓犯嫌緝獲到案，警方查出廖員是遭免職的警察，2019年間曾涉犯屏東內埔破壞73支警方監視器，是當地警方眼中的頭痛人物。

▲▼44歲廖姓前員警涉嫌縱火燒燬台南市北門區全省王爺總廟南鯤鯓代天府神帳，並持石頭砸毀光電案場太陽能板，被市警學甲分局緝獲送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學甲警分局表示，1月1日接獲南鯤鯓代天府報案指稱，有民眾持打火機點燃殿內神帳，幸志工及時發現將其撲滅，學甲分局即組成專案小組追查，經過濾影像，研判係44歲廖姓嫌犯所為；復於1月3日又接獲光電業者報案指稱，太陽能光電板於1月1日遭人持石塊丟擲毀損，經比對影像發現係同為廖嫌所為。

經專案小組數日積極查緝，於25日持台南地檢署核發之拘票至屏東將廖嫌查緝到案。據了解，廖嫌自稱兩案均是臨時起意所為，全案依公共危險及毀損罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，該名廖姓犯嫌原是名通過警察特考的警察，曾在新北和新竹任職，但2016年涉嫌毒品案遭到免職，2019年5月曾直播吸毒影片嗆警被逮，出獄後他又再犯案，2019年8月又涉及台一線破壞73支警用監視器案，經被民眾發現報警後落網，廖嫌多次犯案進出監所，但都沒有悔悟，已是當地警方的頭痛人物，如今再犯台南市北門區全省王爺總廟南鯤鯓代天府，持打火機點燃燒燬神帳及以石塊砸毀光電案場太陽能板案，令警方感嘆吸毒害人一生。