巡邏車被控帶頭違停！警變「貨運物流」畫面曝　松山分局說話了

記者邱中岳／台北報導

北市警局松山分局派出所警員，在2024年1月31日被民眾拍到警用汽車違規停車，並且內容寫道地點就在松山區東昌里里長辦公室門口，警方對此則出面解釋，因為2月1日就是警局年節期間辦理的「春節安全維護」，當天是送盥洗用品給配合協勤的巡守人員，且是在執行公務並非違規停車。

有民眾在北市民生東路4段112巷7弄拍下一段影片，影片中1台警用汽車違放在紅線上，且警員還提著大包小包進入里長辦公室，並指出，民眾見到警員將車停在紅線，原本以為是取締違規停車，但是竟然是違規停車化身貨運送貨。

▲警員到里長辦公室送春節安全維護協勤的巡守人員慰問品，被民眾拍下巡邏車違規停放。（圖／翻攝《社會事新聞影音》）

影片流出後也引起警方注意，警方對此解釋，當天是1月31日下午6時許，因為配合2月1日北市警局辦理春節期間安全維護作業，請里長找來巡守隊員加強編組配合，所以在前一天先將盥洗用品送到里長辦公室，並非貨運送貨。

▲警員開巡邏車違規停放，派出所解釋是執行公務，送達春節工作協勤人員慰問品。（圖／翻攝《社會事新聞影音》）

警方也解釋，巡邏車在不影響周邊車流狀況下，暫時停放在外側車道直行送達春節安全維護的慰問品，事後也將加強對警員的教育，並要求各單位確實依照規定選擇妥適的位置停放車輛。