「兒子」傳訊求匯3萬救急　北市翁急奔銀行...警及時阻詐

▲李姓男子收兒子求救訊息並提供女友帳戶，但李男說出兒子女友的名字與帳戶名不符。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市政府警察局大同分局寧夏路派出所日前接獲中國信託民權西路分行通報，稱有客人疑似遭詐騙，警員劉愷恩、凃家彬趕赴現場瞭解狀況，1名75歲的男子表示收到兒子簡訊「要短期住院」，又寫了一堆藉口向父親伸手，老父焦急的到銀行要匯錢至兒子女友帳戶，但警員卻發現事有蹊蹺。

警方調查，75歲的李姓男子日前收到兒子以通訊軟體傳來訊息，表示因短期住院，收入不穩定，且其女友家人過世需要協助喪葬及奠儀等花費，故急需用錢。後續又傳來一張女友存摺封面給李民，要求李匯款新台幣3萬元。李翁深信不已，急奔至中國信託民權西路分行欲填寫匯款單。

行員機警於關懷提問之際，驚覺該匯款原因明顯有所異狀，遂通知服務經理前來協助瞭解，並通報寧夏路派出所派員協助，警方細聽之下後開始替李翁查證，詢問李翁兒子的女友姓名，核對後發現與匯款帳戶根本不一樣，所以立刻告誡可能是詐騙集團行為。

警方告知，近期有許多LINE帳號被盜用，且遭詐騙人數眾多，常見手法為先冒用好友帳號，降低被害人戒心，再運用借貸、缺錢等話語欺騙被害人，進而騙取被害人之財產。

李翁經過警方、銀行經理及專員不斷勸說後，始警覺受騙，遂停止匯款，並誠摯感謝銀行行員及員警耐心關懷，成功攔阻新台幣3萬元。

大同分局呼籲，使用網路通訊須謹慎小心，切勿單憑文字訊息，便輕信其言，而將錢轉出，需再三查證，大同分局持續更新詐騙犯罪手法資料庫，供民眾參考、注意及防範，防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，亦可直接撥打110報案專線尋求警方協助。