率全國之先！基隆市府與柏克萊分校合作　吸引頂尖高中生在地就學

▲基隆市長謝國樑（左3）、準立委林沛祥（右3）、教育處代理處長楊桂杰（左2）與本市3所學生代表安樂高中林辰馨（左1）、基隆女中龐宜榛（右2）、中山高中戴彤亘（右1）合影。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

為提供基隆市高中生AI與STEM課程加深加廣的學習，基隆市政府特與加州大學柏克萊分校（ROAR Academy）合作，邀請其專業師資，以遠距教學的方式，帶給學生不一樣的程式設計課程，豐富學習體驗並充實學習歷程。市長謝國樑表示，這也是市府首度跟柏克萊首度合作案例，市府也會繼續推動更多的合作案，讓基隆的頂尖高中生可以接受到好的國際教育。

基隆市府於29日舉辦記者會，市長謝國樑解釋說，ROAR Academy的ROAR代表的是Robot Open Autonomous Racing，也就是機器人的無人賽車，去年9月他利用休假期間造訪加州大學柏克萊分校的實驗室，計畫負責人Allen Yang教授提到他們提供給美國及國際頂尖高中生的這項合作案，經過市府教育處的努力，市府即將自2月24日起邀請30位學子接受ROAR Academy的課程。

即將就任立委的林沛祥也在記者會中指出，讓基隆的學子能夠獲得國際級的教育資源，他代表基隆的學子及家長，向市長謝國樑及市府團隊的努力表達肯定，他也期許學子們經由這些課程，把新的技術引進來改善基隆的交通或其他市政建設等。

在記者會中，加州大學柏克萊分校的Allen Yang教授，特別透過錄製影片，除了表達對本次合作的高度期待外，也向大家介紹課程內容，即透過「Python程式設計」及「演算法」，讓學生認識『自動駕駛』產業，這同時也是柏克萊提供給美國頂尖高中生的課程。

本次甄選活動獲得極大迴響，共有249名高中生報名參與，歷經自我概念書審查與資訊能力檢測等，最終選出30位正取學員，即將參與自今年2月24日至3月24日，為期五個週末、共10日的線上課程，學生在完訓後將獲得加州大學柏克萊分校頒發之證書，豐富學習歷程。

記者會也邀請6位獲選學生代表共同參與，學生們都感到非常興奮，國立基隆高中的洪承擇表示，先前曾經在Python程式設計有所涉獵，期許能夠透過ROAR Academy課程，學習更多的專業知識；就讀國立基隆女中數理資優班的龐宜榛同學則表示，自己日後想要攻讀資工系，AI是未來的大熱門，期許透過這項課程，對於未來想要進入軟體開發領域有所幫助。

謝國樑表示，市府積極了解家長與學生的需求，透過多樣化的資源提供，期待能讓更多孩子選擇在地高中就學；市長也特別感謝威盛與宏達電董事長陳文琦及王雪紅，協助促成本次的合作案；市府將持續與國際名校合作，推出更多協助學生構建學習歷程的機會，相信每一位基隆學子在市府與學校的支持下，都能從基隆出發，立足台灣，放眼世界！