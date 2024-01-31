吳宗憲進軍立法院！　侯友宜勉勵：為國家人民服務

▲侯友宜市政會議會受訪。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

新北市政府法制局長吳宗憲明天起將轉戰國會，擔任國民黨不分區立委，新北市長侯友宜今（31）日特別在市政會議上感謝吳過去在市府發揮所長。吳宗憲也特別表示，雖然自己即將離開新北市府，但局內同仁還是能繼續為市府服務，任何人有相關問題也都能聯絡他本人。

新北市府今上午開市政會議，其中法制局長吳宗憲因明日就要正式擔任國民黨不分區立委，因此是在新北的最後一次市政會議。市長侯友宜請吳發表感言，勉勵吳為國家做事，市府與吳之間也可保持聯絡；吳則說，自己這段時間非常愉快，未來有任何問題也都還能找他。

侯友宜今天在市政會議表示，吳宗憲擔任法制局長期間，為新北市的法治把關做了很大的貢獻，期待當選不分區立委後，運用專長奉獻一己之力，為國家努力做事。侯也說，今天是吳最後一次開會，下一次就不見身影，要吳講一下離別感言。



吳宗憲表示，自己在市府的期間非常愉快，可以在這邊利用自己對司法系統的了解，在新北有所發揮，雖然自己即將離開新北市府，但局內同仁還是能繼續為市府服務，任何人有相關問題也都能聯絡他本人。

會後，侯友宜接受媒體訪問時，他也特別針對吳宗憲期勉，「每一個人各司其職、努力打拚，為國家為人民服務」。

對於法制局長的空缺，侯友宜也說，他非常謝謝新北市所有的同仁，每一個人在自己的工作崗位戰戰兢兢、全力以赴，目前市府有兩個局長及2個區長的出缺，市府會討論好後跟外界公布，希望團隊有新人再進來，展現新北市更不一樣的新氣象，做出人民有感的成績。

另，對於外界點名副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷接任下一任新北市長，侯友宜則說，他現在就是全力地衝刺市政，讓市政建設不論大小事都能快速地發展，這才是現在最重要的方向。國家的人才濟濟，都可以為人民來服務、來奉獻。

