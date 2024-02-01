丈夫驟逝…林口媽快撐不下去！他們媒合企業捐款關懷這家人　

▲新北市議員王威元(左1)、鋒泉螺釘公司林龍舜總經理(左2)捐贈金難救助金予民眾 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

從台東卑南鄉旅居新北林口的秀姐，這幾年因為先生中風、小孩年紀小過著蠟燭兩邊燒的生活，近期更因為先生過世面臨難關，新北市議員宋雨蓁及王威元接到族民的反映後，特別連結林口區的熱心企業捐贈一筆2萬元急難金，趕在農曆年前在林口區長廖武輝的見證下，於今日進行愛心捐贈。

林口區目前計有2628位原住民，其中多為北漂至新北市就業求學，新北市政府對於原住民的照顧十分重視，除了協調區公所場地在林口地區設置原住民文化健康站等長照據點外，對於遭逢急難需救助之原住民家庭更積極連結社會資源。

家住林口的秀姐和先生從北上打拼多年，家庭事業正要穩定下來時，突然遭逢先生中風，秀姐一方面要奔波照顧在部落的家人，還要兼顧先生的復健及在學兒子，去年底先生的狀況惡化，雖有住院休養，最後仍離世，所以特別聯繫了林口在地經營特殊螺絲製造的鋒泉螺釘協助，希望農曆年前的社會善心可以讓秀姐因應年關所需。

林口區長廖武輝表示，感謝宋議員及王議員媒合在地企業的熱心捐助，另外知道秀姐一家的困難後，區公所除了將其納入年終關懷對象發放竹林山觀音寺的年節慰問金外，近期更指派專人協助申請福利補助身分，希望結合社會各界力量，讓其安心過年，廖武輝區長進一步表示年關將近，若遇突發變故生活陷入困難的民眾，可就近與區公所聯繫或撥打衛生福利部1957福利諮詢專線以利及時獲得相關的協助。