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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／開鍘！民進黨開除違紀參選＆助選50人　「黨員該守紀律」

▲▼第11屆民進黨立法院黨團召開黨團成立大會及第1次黨團會議，邀請賴清德主席與會 賴瑞隆。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨中評會主委賴瑞隆。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對2023年、2022年違紀參選案，民進黨中評會今（1）召開第九次中評會會議，無異議將50位違紀人員予以除名開除黨籍，37位違紀人員予以停權1年處分。中評會主委賴瑞隆重申，中評會對於違紀行為絕不容許，所有人必須以台灣利益為重，民進黨員更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致來守護台灣的最大利益。

據悉，此次開會聚焦討論2022年區域選舉、2024年總統立委選戰中，違紀以其他黨或無黨籍參選，還有違紀為他黨候選人助選者，其中包括去年違紀為國民黨總統後選人侯友宜站台的前省諮議員黃文峯、前太保農會總幹事黃麗貞夫妻兩人，今悉遭開除黨籍。

針對2023年第十一屆全國不分區立法委員選舉違紀參選及退黨參選案、各縣市黨部違紀除名案，及2022年九合一違紀參選案、九合一違紀助選除名案等4項討論案，中評會今經會議討論後，全數無異議通過做出一致決議，將50位違紀人員予以除名開除黨籍，37位違紀人員予以停權1年處分，另有兩案經申訴決議再行調查下次會議處理。

賴瑞隆表示，依據「民進黨紀律評議裁決條例」第12條規定，「本黨黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分」，第11屆全國不分區立法委員選舉具黨員身分違紀參選者，中評委今日會中一致決議，1位參選人予以開除黨籍的除名處分。

除違紀參選除名處分外，中評會也決議，對未獲提名退黨參選者，依據「民進黨公職候選人提名條例」第9條第3項規定，「凡黨員未獲提名者，即使申請退黨而逕行參選，將來如再申請入黨，依照除名處分再申請入黨者之程序處理，始得辦理提名登記」，視同違紀參選除名處分，本次中評會亦認定有退黨參選事實，3位參選人依規辦理開除黨籍。

另2022年九合一違紀參選第四類公職者以予除名處分共27位、2位以他黨參選者一併予以除名。違紀參選第五類公職者，包括里長鄉鎮市民代表，考量基層經營特殊性，共37位予以停權一年之處分；九合一違紀助選除名案共7位予以除名，違紀除名案共10位予以除名，為維護黨紀，中評委會中一致決議，予以同意原處分。

賴瑞隆強調，2024總統立委大選結束，也是面對國家新局勢的開始，期許所有人都應該以國家利益為重，違紀行為絕不容許，台灣面對政局變化，同志更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致爭取人民支持，堅守清廉勤政愛鄉土的政黨價值，共同守護台灣的自由民主與和平繁榮。

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