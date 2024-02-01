人物／韓國瑜掌立院攀政治高峰　議事中立、國會外交成2大考驗

▲國民黨立委韓國瑜當選國會議長。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新國會今日開議，在經過兩輪投票後，國民黨不分區立委韓國瑜當選立院龍頭。韓為了爭取院長寶座，日前親訪民眾黨立委「搏感情」，顯露長袖善舞的人格特質；然而面對執政的民進黨，韓能否守穩議事中立角色，仍有待觀察。放眼未來，立法院長做為國家門面，韓國瑜勢必得面對兩岸外交考題，要如何撕去「親中」標籤，以及避免再鬧出國際笑話，成為人民關注焦點。

早在1992年，韓國瑜便當上第2屆立委，做到第4屆於2002年卸任，當年韓擔任立委時，以性格豪邁著稱，甚至曾強摑時任立委陳水扁。睽違22年後，韓重返立法院，在爭取立法院長的過程中，親自拜訪民眾黨團，用歡聲妙語「搏感情」，尤其民眾黨立委黃國昌4年前跟韓曾有過選舉攻防，害韓的岳父家被挖了38個洞，但韓還是跟黃熱情相擁，言必稱「國昌兄」。相較多年前有稜有角的性格，如今韓則展現出不拘小節的胸襟。

然而面對宿敵民進黨，韓國瑜過往選總統宛如「仇綠急先鋒」，事後綠營用罷免高雄市長反撲，雙方恩怨結得很深。為了型塑立法院長的中立性格，韓本次大選明顯收斂砲火，甚至幾度坦承人生第一次投票就是投給民進黨。如今國民黨成為國會最大黨，但中央執政的則為民進黨，而民眾黨也掌握關鍵少數，未來韓將如何捍衛國會尊嚴，帶領立法院監督行政部門，是韓的第一道考驗。

放眼世界民主國家，國會議長都是重要國家門面，不只每年主辦國慶大典邀請外賓參加，也兼任民主基金會董事長衝刺國會外交，近年來包括美國眾議院議長裴洛西等國際政要亦頻頻造訪立法院。因此外界較為憂慮的，就是韓國瑜能否做好外交事務？事實上，韓畢業於東吳大學英文系，大學時期曾在美僑俱樂部打工，英文交流不是問題。至於較大的問題，則是對外國政要的背景淵源以及國際禮儀不熟悉，高雄市長任內接見日本訪客，便曾因遲到而鬧出「遲刻魔」笑話。

民進黨執政8年期間，國會外交獨缺兩岸交流，如今國民黨光復立法院，韓國瑜勢必得面對兩岸這一題。韓曾多次表態支持「九二共識」、支持「親美和中」、反對民進黨的「親美反中」，並獲得中共官媒《央視》讚，「九二共識是國民黨立法機構要走的一條最正確的方向，絕不『親美仇中』， 韓國瑜打響第一槍」。不過這也是民進黨對他的最大疑慮 。

再者，韓國瑜身為立法院長，議事中立、超越黨派是其應盡職責，儘管睽違22年才重返立法院，相關議事規則勢必要花點時間重新熟悉，而如何在新國會扮演好中立卻又關鍵的院長角色，促進朝野和諧，而非朝野對立，讓議事空轉，也是韓國瑜的另一考驗。

綜觀韓國瑜各方面人格特質，他人生閱歷豐富、待人處事圓融，內心存有民意、進而超越黨派，但仍須熟習議事規則，謹慎面對兩岸外交考題，長期被民進黨質疑立場過於「親中」，但韓國瑜身為立法院長，必須想辦法摘掉這些惡意標籤，能否拿出更高的格局，做出國會外交成績，全民都將好好檢視。