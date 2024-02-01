快訊／立法院長落選秒辭立委　游錫堃：1月19日就向賴清德報告

記者杜冠霖／台北報導

國民黨不分區立委韓國瑜今（1）日以3票之差擊敗民進黨立委游錫堃，成為第11屆立法院新任院長。游則隨即宣布辭去立委職務。對於未來規劃，游錫堃接受媒體訪問時僅表示，謝謝大家，當國家主人。他也坦言，之前就做好決定要辭不分區，因為是賴清德提名他當不分區，所以元月19日就有向他報告，他也同意。

▲民進黨立委游錫堃。（圖／記者湯興漢攝）



爭取立法院長連任失利的游錫堃宣布，自2月2日起辭去立法委員職務。依據現行規定，游錫堃辭職後，將會由排序第13名的民進黨不分區立委候選人、基隆長庚醫院癌症中心主任王正旭遞補進入國會。

游錫堃是民進黨創黨元老，亦是台灣民主史上唯一一位擁有行政院長、立法院長「雙院長」經驗的政治人物，擁有無可取代的歷史定位。今天在確定無緣連任立法院長第一時間，游即透過社群平台宣布，因個人生涯規劃，自2月2日起辭去立法委員職務，「任務結束，謝謝大家」。下午他仍將參與立法院副院長投票。

游錫堃下午投完副院長選票後步出議場，對於媒體追問請辭決定不願多談，僅表示，謝謝大家。至於未來的規劃，游則表示，當國家主人。

游錫堃也透露，之前就做好決定要辭不分區，因為是賴清德提名他當不分區，元月19日就有向賴報告，他也同意。有媒體追問是否入閣？游則笑回，不要講那麼遠。