泰雅學堂赴美造成轟動　加碼深化學術交流與國民外交

▲BOYS & GIRLS CLUBS台美青少年與團隊合影。（圖／泰雅學堂提供）

新竹振道記者李朝煌、周彥騰／美國洛杉磯採訪報導

泰雅學堂台美文化交流暨宣慰僑胞歡慶農曆新年，行程進入第八天，中午僑務委員陳英煌特別與洛僑中心主任陳敏永等數人，來跟學堂的同學勉勵、打氣，並慶賀27日在僑教中心爆滿演出，泰雅學堂陳智明理事長也回贈感謝狀，感謝他們一路以來一直不斷的關愛著學堂。下午則是前往，BOYS & GIRLS CLUBS，這是一個全美國公益組織，成立已有160多年歷史，俱樂部的重要工作是涉及健康、職業規劃、教育發展、少年犯罪預防和禁毒禁酒等領域，與泰雅學堂有異曲同工之妙。

『2024泰雅學堂台美文化交流暨宣慰僑胞歡慶農曆新年』行程的第八天，主要聚焦在學術交流與文化互動，中午僑務委員陳英煌特別偕同洛僑中心主任陳敏永等數人來跟學堂的同學勉勵、打氣，慶賀27日在僑教中心爆滿演出。

隨後在二位召集人陳玲華、潘意玲帶領，暨世華南加州分會會長游蕙綾安排下，拜訪美國男孩女孩俱樂部進行文化交流。

美國男孩女孩俱樂部是一個全國性公益組織，成立已有160多年歷史，俱樂部成員6至18歲不等。各俱樂部都是相互獨立的非營利性組織，由義務性質的理事會管理，其中管理人員是拿工資的專業人士。俱樂部的重要項目涉及健康與體質、職業規劃、教育發展、少年犯罪預防和禁毒禁酒等領域。俱樂部由聯合勸募會募捐或靠直接捐贈維持。這與泰雅學堂成立宗旨有異曲同工之妙。

值逢農曆新年前夕，一進會場感受到滿滿龍年氣氛的用心佈置，泰雅學堂青少年團也以充滿歡慶春節的歌聲回應，男孩女孩俱樂部準備了墨西哥式美食，介紹與享用方式，學堂回報以龍造型燈籠的製作回饋，在一片的歡樂歌聲中，在場所有人不分你我，載歌載舞串起長長人龍，提前共同歡慶農曆新年。