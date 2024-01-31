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泰雅學堂一日三場演出　做好國民外交不分族群

▲聖塔安尼塔購物中心快閃演出，吸引民眾駐足觀賞。（圖／泰雅學堂提供）

▲聖塔安尼塔購物中心快閃演出，吸引民眾駐足觀賞。（圖／泰雅學堂提供）

新竹振道記者李朝煌、周彥騰／美國洛杉磯採訪報導

星期日也是基督教會禮拜的日子，泰雅學堂也在僑務委員溫玉玲的安排下來到阿卡迪亞社區教堂，來一場音樂文化交流，當地的教友聽完泰雅的天籟美聲，都紛紛起立鼓掌致敬，之後世華大洛杉磯分會也安排到聖塔安尼塔購物中心快閃演出，讓來購物的民眾駐足觀賞，表演結束後又來到台灣會館，整場音樂會不但有著天籟美聲，台語歌曲，舞蹈表演可說是精彩豐富，台下觀眾都看得非常開心。

阿卡迪亞社區教會是一個多代、多種族的基督教會，泰雅族在日治時期便已接觸到西方基督宗教，但西方宗教進入泰雅族社會被其接納，主要是戰後時期，包括天主教、基督教等各教派，現今大多數的泰雅族人都已是各派教會的教友了。 泰雅學堂的師生們也大部分都是教友，在約翰牧師恭受上帝的話後，亞當法利美術總監所帶領唱詩歌正是台美交流的時間。

在教堂裡獲得滿堂彩後，溫委員安排pizza大餐宴請團隊，席間溫委員胞弟John 想再聽一次天籟美聲特來交流。

除了宣慰僑胞外，世華大洛杉磯分會也安排到聖塔安尼塔購物中心快閃演出，同樣受到購物人潮的熱烈歡迎，天籟美聲又一次成功的國民外交。

隨後馬不停蹄的走訪大洛杉磯台灣會館，在會館蕫事長陳柏宇的號召下，禮堂內早就坐滿台灣僑民，幾首台語歌曲透過泰雅學堂精心演繹下，深深感動在場滿滿的僑民，台上台下互動熱絡，現場一片祥和，大家滿心歡喜。

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