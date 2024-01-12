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「四重溪金色溫泉路跑」元宵節登場　享受屏東風景+美人湯

▲「四重溪金色溫泉路跑」，元宵節登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「四重溪金色溫泉路跑」，元宵節登場 。（資料照片／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「四重溪金色溫泉路跑」於2月24日元宵節盛大登場。屏東縣政府表示，今年賽事下午開跑，路線沿199縣道跑到牡丹鄉，將可欣賞到金色的日落時分，沿途還有多樣地方特色食物補給，賽事已截止報名，吸引近千位民眾參加，歡迎民眾把握冬季的尾巴，到四重溪享受風景、燈飾、市集及美人湯！

「2023屏東四重溪溫泉季」從112年11月17日起至113年2月29日舉辦近四個月，有溫泉小農市集、期間限定郵輪巴士、親子電影院等，最後由「四重溪金色溫泉路跑」作為壓軸，將在今年元宵節開跑，活動分為21公里半馬組、12公里挑戰組及3公里趣味組。

▲「四重溪金色溫泉路跑」，元宵節登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣政府說，今年規劃從下午開跑，以四重溪溫泉公園為起點，沿著199縣道一路從車城鄉跑到牡丹鄉，經過石門古戰場、牡丹水庫，以及四重溪畔的水防道路，沿途可欣賞到金色的日落時分，跑完步後泡溫泉、欣賞燈飾，當天還有溫泉小農市集和親子電影院，歡迎民眾帶著家人享受美好的元宵時刻。

交通旅遊處強調，今年賽事補給充滿在地特色，有芋粿、鹹蛋、吉拿富、糯米腸等屏東美食，車城鄉保力村更由村長率眾特製拌麵線、火龍果果醬吐司、黑豆豆腐乳吐司作為特色補給，更加碼提供海南雞飯、肉骨茶湯、娘惹糕等給選手，而21公里半馬組及12公里挑戰組還加碼送出屏東神奇辣椒醬─「金松辣椒醬」，讓選手很期待。

▲「四重溪金色溫泉路跑」，元宵節登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「2023屏東四重溪溫泉季」即將接近尾聲，每晚5點半到10點半點亮的燈飾也將持續至2月29日，縣府提醒民眾把握最後賞燈及消費兌換好禮的時間，可安排三天兩夜到四重溪避冬，欣賞燈光藝術、泡湯、享用美食，感受南台灣的魅力！相關活動訊息可上「2023屏東四重溪溫泉季活動官網」（https://www.pingtungsichongxi2023.com/）及粉絲專頁（https://facebook.com/sichongxihotspringseason）查詢。

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