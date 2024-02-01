港股陷入萬五保衛戰　投行狂裁員「滿街失業銀行家！」

▲香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

港股近年表現低迷，恆生指數陷入萬五保衛戰，多家投行接連裁員，匯豐控股大中華區的銀行部門也傳出至少有4名駐港銀行家離職，甚至連很少裁員的陸資銀行也開始炒人，有投行內部人士坦言，業界裁員潮不斷，現在香港滿街都是失業的銀行家。

根據BBC報導，任職投行的謝先生透露，他們公司去年6月才炒掉一成的人，下星期還會再炒一波，誰都不知道會輪到自己，外資大行裁員就算了，連陸資的公司也開始跟進，「國企本身很少炒人，現在也開始了。」

謝先生提到，這一兩年生意太差，根本沒有大單（大deal），做來做去都是一些小單（小deal），哪養得起那麼多人，「現在香港滿街都是失業的銀行家（現在香港通街都是沒工作的banker）。」

報導也採訪了另一名在陸資大行擔任高管的黃先生，他說，公司一直避免直接裁員，所以是採用勸告員工自願離職的方式，港股市值大縮水，市場死氣沈沈，連他自己都在計劃移民，「不想把前途與財富跟香港綁在一起。」

香港去年只有73支新股上市，集資額也比上一年大減56%，跌出全球前五，投行人士認為，這與大陸證監會去年3月31日起實施的報備制度有關，過去IPO只需要通過香港證監會及聯交所的核准，但現在卻要先從大陸證監會取得批文，導致很多項目都因此卡關。

另外，香港政府近日正式就《基本法》23條的立法展開公眾諮詢，投行人士直言，這對國際投資者來說是個警訊，代表香港更趨向內地化以及人治，不確定性會大大增加，「很多國際投資者都是拿著國家的養老基金在投資，不會接受這樣的風險。」

港股跌勢目前還沒看見終點，香港資深投資人林一鳴不久前在《信報財經月刊》撰文表次，過去金融風暴、雷曼倒閉等危機造成的熊市，頂多都是持續一兩年就結束了，但港股現在屬於「慢熊」，未必有終結的一天。

林一鳴認為，這次熊市的根本問題在「土壤變質」，香港從國際金融中心變成中國的普通城市，外資就會離開香港，中國國內的企業也不會選擇在港融資。

同時，林一鳴更在文章中呼籲讀者，「珍惜生命，遠離港股。」