超狂奶爸「開2人座小飛機」帶幼女回家過年！眾人羡慕：不會堵車

▲安徽男子開小飛機帶女兒回家過年。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

春節將至，五湖四海的人們用各種方式回家。1月30日，安徽六安市的王姓父親開小型固定翼飛機，帶7歲女兒回老家過年，影片在社交平台引發關注，31日，王男表示，他是飛行教員，此前已多年開飛機回家過年，飛行會比開車快2個多小時。

據《極目新聞》報導，1月30日，王男在安徽六安市開小型固定翼飛機，準備帶女兒回安徽利辛縣老家過年。飛機為兩人座，行李則放在機艙後方。他將飛行影片發布到社交平台後，網友紛紛表示羡慕，「我童年的夢想就是自己駕駛直升機回農村」、「飛機開回去就不會堵車了」。

王男表示，他從事的就是飛行教員職業，做飛行執照培訓，所以經常開飛機出行，往年也會開飛機回老家。這次回老家的飛行時長在50分鐘左右，開車的話得3個小時，相對來說飛行比較省時間。老家附近就有一個飛行營地，可以在那裡降落，村裡人一開始也覺得新奇，但久而久之都習以為常。

王男稱，駕駛小型飛機需要提前報備，「飛行前要向民航局等主管部門報備起飛時間等，確認航線沒有衝突，基本就可以起飛。因為六安到利辛是一條固定的航線，所以提前幾個小時報備就行。」

也有一些網友關注帶小朋友飛行會不會不安全？對此王男表示，因為職業原因，從女兒幼稚園開始，他就經常帶女兒一起飛行，她也飛習慣了。這一次的飛行比較平穩，小朋友還在飛行途中睡了一覺，「在法律法規上有規定17歲以上才能考取飛行執照，但飛行體驗是不限制年齡的，所以小朋友是可以乘坐小型飛機的，只要她的身體情況允許就行。」

妻子也表示，丈夫本身就是做飛行教員，執照齊全，此前的飛行時長也比較長，在安全這塊能夠保障。同時女兒的身體素質也比較好，乘坐直升機和固定翼飛機都不會暈機，而且也很願意去體驗飛行，所以她是比較放心的。