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法國部會試行每周工作4日　「每日工時變長」恐效果不彰

▲▼法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）。（圖／CFP）

▲法國總理艾塔爾宣布各部會將啟動4天工作制。（圖／CFP）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎31日專電

法國總理艾塔爾昨天宣布，將要求各部會啟動每周4天工作制的實驗，然而他強調，是把5天工時濃縮成4天，換來周休3日。由於每日工時將加長，部分人士對效果抱懷疑態度。

艾塔爾（Gabriel Attal）昨天在國民議會的整體政策演說中要求各部會在中央與地方行政辦公室試行每周4天工作制，他強調，「不是一周4天，而是把一周放在4天」。

換言之，總理的提議是要員工在每周工時不變的情況下，延長4天的工時，以換得3天休假，並希望國家在勞動條件的演進上「成為楷模」。

國民議會今天也宣布啟動「每周4日制任務」，由兩位議員在接下來5到10個月內邀請企業老闆、工會成員、勞工與社會學專家等召開公聽會，研究每周4日制的優缺點，以及勞動模式改變的可能性。

這個想法來自艾塔爾去年出任公共帳務部部長時所推動的實驗。2023年3月起，法國北部皮卡迪大區（Picardie）社會保障和家庭津貼徵收聯合機構（Urssaf）的員工可選擇自願參與每週工作4日的實驗。

然而試行結果是，不僅參與人數不多，回饋也不佳。根據費加洛報（Le Figaro）當時的報導，機構副主任羅梭（Anne-Sophie Rousseau）表示，只有3位員工完整參與1個月的實驗，並形容實驗「慘敗」。

究其原因，很可能是要在僅有的4天中做完36小時工時，會導致每日工時過長。因此，並非每個人都喜歡更緊密的節奏和工時，尤其是必須配合孩子時間、工作量大，以及通勤時間較長的員工。

不過根據調查，法國民眾似乎比試行結果更支持一周4日工作制。根據2023年5月哈芬登郵報（HuffPost）所做民調，75%受訪者贊成一周4日，前提是薪資不縮水。

雖然有23%的法國人表示，只有在整體工時減少的前提下才願意嘗試新模式，但有52%的受訪者認為，即使每周工時不變，他們也更傾向一週4天的模式。

不過實驗的公務員提出，盲點在於每日工時變成9小時，再加上中午用餐和通勤時間，使得時間表難以與家庭生活配合。皮卡迪Urssaf的員工72%為女性，選擇每周工作4日的人清一色都是沒有孩子的員工。

因此，雖然大規模實驗尚未開始，部分媒體今天就報導分析，把一周工作放在4天，會導致「工作更密集、家庭需求和職業生活難以配合」，指出艾塔爾的提議並非減少工作時間，實際效果恐不如預期，成為「假的好主意」。

里昂大都會區從2023年9月起，已在公共服務部門員工自願的基礎上，試行每星期4天工作制；史特拉斯堡大都會區、維勒班（Villeurbanne）等城鎮也自1月初起試行新模式。

一周4日聽來誘人，也是歐洲各國近年來不斷實驗與研究的原因。英國2022年進行「4天工作制」的實驗計劃，共有近70家公司、逾3300名員工參與。

然而不同於艾塔爾強調的每周工作時數不變，在英國實驗中，參與者不僅每周僅須工作4天、薪資不變，每天工作時數也不用增加。

實驗非常成功，有9成的企業選擇繼續實驗制度；除員工支持外，企業也表示工作產出效能不變，且缺勤比率下降。

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