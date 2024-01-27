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7歲男童慘遭遺棄獨居2年！狠母攜「同居女友」另築愛巢　下場曝光

▲▼法國一名9歲男童遭母親遺棄公寓長達2年，他的哥哥則是與父親同居。（圖／翻攝自臉書）

▲法國一名9歲男童遭母親遺棄公寓長達2年，他的哥哥則是與父親同居。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

法國西南部日前傳出一樁離譜的棄養案，男童從7歲起便慘遭母親獨自留在缺乏熱水、暖氣的公寓長達2年，男童只能靠著母親偶爾送來的餅乾、罐頭，以及從鄰居家偷來的番茄維生。檢方發現，男童母親之所以棄養，竟然是為了和女友另築愛巢，還幫忙撫養對方的兒女。近日，該名狠毒的母親遭到法院判刑。

根據《每日郵報》，位於法國西部城市安古蘭附近的奈爾薩克村（Nersac），發生了一起震驚全國的兒童遺棄事件，儘管該村為法國知名的度假勝地，但男童卻有著不為人知的悲慘遭遇，從2020至2022年、也就是新冠疫情最為嚴峻的期間，他被39歲的母親奧格（Alexandra Oger）遺棄在冰冷的二樓公寓長達2年。

來自奈爾薩克村的男童現年9歲，由於父母分居，在監護權被判給母親後，便和母親一起生活；然而2020至2022年，母親奧格卻自己一個人跑去4.8公里外同性女友穆勒（Charlene Muller）的家，與穆勒和她2個孩子同居，導致男童2年來只能在缺乏暖氣、熱水的公寓，靠著母親偶爾送來的餅乾與罐頭維生。

▲▼男童母親奧格（右）為了和女友共築愛巢，寧願拋棄年幼的兒子。（圖／翻攝自臉書）

▲男童母親奧格（右）為了和女友共築愛巢，寧願拋棄年幼的兒子。（圖／翻攝自臉書）

男童偷了一樓鄰居在小花園種植的番茄，鄰居在向警方報案後，男童慘遭母親遺棄的案件才終於獲得警方正視。其實，2年來男童在遇上寒冬的數個月，只能用3件羽絨被取暖，乖巧懂事的他堅持每天去附近學校上學，在師長都不知道他家境的情況下，被認為是一名模範生，個性成熟且有韌性。

不過，部分同學透露，男童曾私下向他們表示，自己總是一個人吃飯、坐公車，平常都待在家裡，沒有出門玩。

今年1月初，男童生母奧格出現在安古蘭的一間法院，面臨遺棄兒童的指控。檢察官梅多尼（Anne Medioni）提出男童被獨自留在公寓無法使用熱水與暖氣、只能用3條毛毯保暖的事蹟，「孩子沒辦法用熱水洗澡，這件事有可怕的一面。」

奧格則辯稱自己並沒有拋棄兒子，還稱自己是一個盡責的「好母親」，辯護律師則希望法官能夠網開一面。不過，檢方所提出的證據顯示，奧格的手機訊號顯示，她大部分的時間都在同性女友穆勒所在的斯雷伊（Sireuil）度過。對此，奧格則辯稱，是鄰居放錯電話。

法官Ancelin Nouaille判處奧格必須監禁18個月、但是緩刑為12個月，而奧格必須服刑6個月，且必須配戴電子監控設備。

報導指出，奧格與前夫生下3名子女，包括男童、男童17歲的哥哥，以及數年前過世的女兒，其中男童17歲的哥哥是奧格最大的兒子，大兒子和父親住在一起。另外，奧格和同性女友穆勒另築愛巢，不僅幫忙撫養穆勒另外2名子女，她還和穆勒進行人工受孕，而奧格平常則在社群媒體上發文、上傳子女們的相片，聲稱生命源自家庭。

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