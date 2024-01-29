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會商釋放人質換加薩停火　傳美以埃卡達官員巴黎會商

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

文／中央社

和與會人員關係密切人士指出，美國中央情報局長勃恩斯與埃及、卡達和以色列官員今天在法國巴黎為加薩停火展開會商。以色列表示，相關討論「富建設性」但仍存在「重大差距」。

法新社報導，消息人士指出，法國當局也和這4國保持聯繫，目標協商達成以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩暫停敵對。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室深夜表示，在巴黎的討論「富有建設性」但是仍存在「重大差距」。以色列情報機構摩薩德（Mossad）和國家安全局（Shin Bet）首長都與會。

安全消息人士26日告訴法新社，中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）將與以色列和埃及對口官員，以及卡達總理「於近日內」會晤。

消息人士證實「華盛頓郵報」（The Washington Post）上週報導，美國總統拜登派勃恩斯嘗試協商釋放目前仍遭哈瑪斯挾持的以色列人質，以交換停火。

「紐約時報」（The New York Times）昨天報導，美國為首談判人員更接近達成以色列休戰約兩個月，以換取逾100名人質獲釋的協議。

報導引述未具名美國官員指出，談判人員並且擬妥今天在巴黎商討的協議草案。

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