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2024屏東熱帶農業博覽會2／3開幕　交通接駁資訊很貼心

▲2024年屏東熱帶農業博覽會2月3日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2024年屏東熱帶農業博覽會2月3日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2024年屏東熱帶農業博覽會將於2月3日開幕，持續至3月3日(除夕休園一日)，為了讓參與民眾能更方便地遊覽三大場域，屏東縣政府規劃便利的交通接駁服務，園區內採免費循環接駁服務以及預約制的復康巴士，為前來的遊客提供更貼心的交通選擇，民眾可加利用。

▲2024年屏東熱帶農業博覽會2月3日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣長周春米表示，今年的博覽會結合泰迪熊、農業科技，以及日本道之驛等國際元素，呈現跨國際、跨區域的概念。屏東縣長周春米表示，透過這次的國際交流，將日本的農業文化與屏東的特色相融合，營造出一場國際性的盛宴，期待為遊客帶來不同凡響的感受，請民眾儘量利用公共運輸，以減緩當地交通壅塞，同時提高旅遊品質。

為解決外來旅客交通問題，縣府特別在熱博期間提供屏東火車站交通接駁車服務，由屏東轉運站發車至農業物產館，平日約20分鐘一班；春節及例假日約10分鐘一班；搭乘費用每人10元，65歲以上長者及2歲以下兒童免費。發車時刻自上午8時30分至下午6時止。

2024屏東熱帶農業博覽會展區以童話故事展開，涵蓋19個館區以「泰迪熊彩繪稻田」、「瓜果長廊」、「食農體驗」、「龍龍奇幻樂園」、「科技夢想屏東起飛」、「農來!CHECK IN」、「日本稻之驛館」、「魚影秘境」、「親子FUN肆童玩館」、「農村再生區」、「蘭光森林」、「有林真好林業館」、「特用作物青草區」、「智慧農機具區」、「樹藝盆栽青草區」、「熊好玩牧場」、「農科展示區」、「市集攤位區」、「親子遊憩區」命名並分佈於物產館（物產王國）、夢蝶湖（冒險森林）、豐和館（田野饗宴）等。

縣府考量今年活動場區擴增為三大場域，熱博園區停車場恐將於春節期間爆量，建議自行開車的朋友可選擇停放在農業部農業科技園區8個停車場，再搭乘園區內免費接駁車前往熱帶農業博覽會各主題區域。

為方便身障朋友，更提供免費的定點復康巴士接駁服務，每位身障朋友可攜帶1位陪同者。平日與假日皆需於前一日完成預約，預約專線：08-7386626。

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