　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只藍線過關！中捷「綠線延伸獲核定」　盧秀燕：感謝中央回應

▲盧秀燕談捷運藍線。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者許權毅、閔文昱／台中報導

行政院29日才核定台中捷運藍線綜合規畫報告，今（31日）又傳「捷」報。台中市交通局表示，在市府全力爭取下，台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究今日獲行政院核定。對此，市長盧秀燕證實，感謝中央回應中部民眾期盼已久的心聲，市府接續將著手啟動綜合規劃作業，讓台中捷運綠線早日往北延伸大坑、往南延伸彰化，帶動大坑觀光產業及烏日彰化共同生活圈的發展。

交通局長葉昭甫表示，繼前天(1/29) 台中捷運藍線綜合規劃獲行政院核定後，市民紛紛對於捷運綠線延伸計畫何時核定相當關心，感謝中央緊接著就核定，完成綠線的最後一里路，讓重大交通建設持續推進。未來綠線將向北延伸到大坑、向南延伸到彰化，嘉惠中部發展。

▲台中綠線延伸獲核定。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中綠線延伸獲核定。（圖／記者許權毅翻攝）

葉昭甫指出，捷運綠線延伸線分為兩個路段，其中往北延伸大坑段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站；往南延伸彰化段由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，設置5座車站。此計畫總經費共355.91億元，台中市政府負擔105.98億元、彰化縣政府負擔67.15億元，中央負擔182.78億元。

葉昭甫說明，台中捷運綠線延伸計畫已納入前瞻軌道建設計畫，中央已編列特別預算，市府也編列配合款，現可行性研究核定後即可啟動綜合規劃作業，未來綜合規劃經行政院核定後，預計9年可完工通車。通車後可服務台中市大坑地區、彰化縣民眾往返台中都會區，搭配地區公車完善大眾運輸整體路網，民眾搭乘大眾運輸將更便捷，亦可促進中彰區域都市發展。

葉昭甫提到，捷運綠線於110年4月正式營運，市民及學生踴躍搭乘，近期捷運綠線搭乘人數屢創新高，去年12月的日均運量已突破4萬4千人次，穩定增加中。未來綠線延伸大坑、彰化後，將兼具平日通勤與假日休閒遊憩特性，搭乘更便利。市府團隊將戮力以赴，加速辦理後續綜合規劃作業，進行更詳細的規劃與設計，提供優質且符合市民需求的軌道運輸，發揮路網整合效益，便利中彰地區民眾往來，打造「捷運大台中」的宜居城市。

ET快訊
研究：女生60歲後「體重呈1狀態」　有機會多活30年
樂天女孩爆私接商演　她「慘遭廠商切割」氣炸
維基遭改「乾爹最愛的白虎」　雪碧再開吉：跟你們戰到底
快訊／台中捷運「綠線延伸獲核定」　盧秀燕：感謝中央回應
Jessi真掰了朴載範！
長榮、東航班機重飛降落！　濃霧襲桃機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國會新龍頭之爭2／1定江山　一次看懂藍綠白「誰來當家」　　

龐佩奧首席顧問曝川普美中戰略思維　余茂春讚蕭美琴「有廣大政治前途」

不只藍線過關！中捷「綠線延伸獲核定」　盧秀燕：感謝中央回應

桃園八德轉運站預計2／19啟用　張善政：打造便利交通運輸路網

蔡英文接見哈德遜研究所　感謝美國政府重視台灣安全議題

陸軍實施反滲透、反特攻操演　「狙擊手夫妻檔」參訓受矚

川普若當選對台灣有影響？　余茂春：他說話很直但都有戰略考量

陸取消M503航線飛行偏置　趙少康籲賴清德：上任後應廢除台獨黨綱

國台辦稱啟用M503無需協商　陸委會：儘速透過既有機制協商

民眾黨公布新人事　周榆修接任黨秘書長「以2026為目標」

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

樂天女孩爆私接活動滾雪球！　檢廉搜查12處、約談15人到案

國會新龍頭之爭2／1定江山　一次看懂藍綠白「誰來當家」　　

龐佩奧首席顧問曝川普美中戰略思維　余茂春讚蕭美琴「有廣大政治前途」

不只藍線過關！中捷「綠線延伸獲核定」　盧秀燕：感謝中央回應

桃園八德轉運站預計2／19啟用　張善政：打造便利交通運輸路網

蔡英文接見哈德遜研究所　感謝美國政府重視台灣安全議題

陸軍實施反滲透、反特攻操演　「狙擊手夫妻檔」參訓受矚

川普若當選對台灣有影響？　余茂春：他說話很直但都有戰略考量

陸取消M503航線飛行偏置　趙少康籲賴清德：上任後應廢除台獨黨綱

國台辦稱啟用M503無需協商　陸委會：儘速透過既有機制協商

民眾黨公布新人事　周榆修接任黨秘書長「以2026為目標」

研究：女生60歲後「體重呈1狀態」　有機會多活30年

國會新龍頭之爭2／1定江山　一次看懂藍綠白「誰來當家」　　

執行署桃園分署追「拖欠酒毒駕罰鍰」　首日查封20筆房產、450萬

路邊停車見「神秘紙條」！她照做1指令爽賺200紅包　眾人全歪樓

PTT站內信約見面「說好只抱抱」　正妹驚恐求饒「會痛」仍遭性侵

生活規律愛運動「仍患惡性腫瘤」！33歲男星被醫告知恐截肢：世界都崩塌了

龐佩奧首席顧問曝川普美中戰略思維　余茂春讚蕭美琴「有廣大政治前途」

樂天女孩爆私接商演風波　筠熹「慘遭廠商切割」氣炸：拜託了解全貌

里長拒酒測賴帳18萬被攔路追討　訴苦手頭緊卻抖出跨區當選秘辛

重製《FF6》比《FF7》更困難　北瀨佳範：可能要2倍以上時間

一包不到11元 東森幣折後最低897元

政治熱門新聞

快訊／民眾黨推黃珊珊參選立法院長

「避免韓國瑜當選！」　媒體人籲綠營：全力支持黃珊珊、黃國昌

韓江配不穩？傳4藍委跑票「身分線索曝」　國民黨再喊必團結亮票

民眾黨里長培訓　推「女刺客等級」19歲廖家嫻

快訊／民眾黨推黃珊珊選立法院長　游錫堃回應了

民眾黨推黃珊珊是「保送韓國瑜」？　黃揚明分析：這是最好策略

快訊／柯推「黃珊珊選」暗助立院龍頭？　韓國瑜：未來共同努力

快訊／灌票給黃珊珊阻韓國瑜當選？　柯建銘直呼：這怎麼可能

批民眾黨「演半天只會挑撥」　媒體人開轟：沒見過這樣自私的黨！

快訊／民眾黨團三長出爐！　黃國昌任總召、黃珊珊接副總召

民眾黨「立院龍頭」擬自推人選　韓國瑜第二輪可望勝出

LIVE／民眾黨立院龍頭挺誰今揭曉　藍綠白攻防大戲將上演

推黃珊珊爭立院龍頭遭酸小藍　柯文哲嗆：直接投不是更是小藍？

蕭美琴29歲照片曝　萬人讚爆：日劇女主角

更多熱門

相關新聞

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

台中市北屯區去年發生震驚社會「5億高中生墜樓命案」，台中地檢在同年宣布偵結，涉犯殺人罪嫌部分證據不足，不起訴夏姓父子，不過家屬仍向高分署聲請再議，案件仍在調查中。然而，死者賴小弟的遺體，就是命案重要關鍵之一，至今仍因案無法火化，截至今日為止，已在殯儀館冰櫃中「冰封」272天，超越台中另起奇案「貨櫃女屍命案」。

北屯廍子3年屋　幸運屋主轉手「買一送一」

北屯廍子3年屋　幸運屋主轉手「買一送一」

春節雙鐵加開717班！高鐵初二到初五最尖峰　海空疏運44萬人次

春節雙鐵加開717班！高鐵初二到初五最尖峰　海空疏運44萬人次

過年陽明山走春賞花去　交通攻略北投警報你知

過年陽明山走春賞花去　交通攻略北投警報你知

越南貧困縣喝髒水致20%兒童遲緩　中醫大附醫捐百萬投愛

越南貧困縣喝髒水致20%兒童遲緩　中醫大附醫捐百萬投愛

關鍵字：

台中捷運綠線交通綜合規劃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！IG秒改口

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

莎莎「跟偉晉道歉」IG慘被洗版！

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面