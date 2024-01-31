不只藍線過關！中捷「綠線延伸獲核定」　盧秀燕：感謝中央回應

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者許權毅、閔文昱／台中報導

行政院29日才核定台中捷運藍線綜合規畫報告，今（31日）又傳「捷」報。台中市交通局表示，在市府全力爭取下，台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究今日獲行政院核定。對此，市長盧秀燕證實，感謝中央回應中部民眾期盼已久的心聲，市府接續將著手啟動綜合規劃作業，讓台中捷運綠線早日往北延伸大坑、往南延伸彰化，帶動大坑觀光產業及烏日彰化共同生活圈的發展。

交通局長葉昭甫表示，繼前天(1/29) 台中捷運藍線綜合規劃獲行政院核定後，市民紛紛對於捷運綠線延伸計畫何時核定相當關心，感謝中央緊接著就核定，完成綠線的最後一里路，讓重大交通建設持續推進。未來綠線將向北延伸到大坑、向南延伸到彰化，嘉惠中部發展。

▲台中綠線延伸獲核定。（圖／記者許權毅翻攝）

葉昭甫指出，捷運綠線延伸線分為兩個路段，其中往北延伸大坑段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站；往南延伸彰化段由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，設置5座車站。此計畫總經費共355.91億元，台中市政府負擔105.98億元、彰化縣政府負擔67.15億元，中央負擔182.78億元。

葉昭甫說明，台中捷運綠線延伸計畫已納入前瞻軌道建設計畫，中央已編列特別預算，市府也編列配合款，現可行性研究核定後即可啟動綜合規劃作業，未來綜合規劃經行政院核定後，預計9年可完工通車。通車後可服務台中市大坑地區、彰化縣民眾往返台中都會區，搭配地區公車完善大眾運輸整體路網，民眾搭乘大眾運輸將更便捷，亦可促進中彰區域都市發展。

葉昭甫提到，捷運綠線於110年4月正式營運，市民及學生踴躍搭乘，近期捷運綠線搭乘人數屢創新高，去年12月的日均運量已突破4萬4千人次，穩定增加中。未來綠線延伸大坑、彰化後，將兼具平日通勤與假日休閒遊憩特性，搭乘更便利。市府團隊將戮力以赴，加速辦理後續綜合規劃作業，進行更詳細的規劃與設計，提供優質且符合市民需求的軌道運輸，發揮路網整合效益，便利中彰地區民眾往來，打造「捷運大台中」的宜居城市。