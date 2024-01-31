國會新龍頭之爭2／1定江山　一次看懂藍綠白「誰來當家」　　

▲立法院議場。（圖／記者呂佳賢攝）

政治中心／台北報導

第11屆立法委員明（1日）報到宣誓就職，隨後即進行新一屆立法院正副院長選舉，本屆有國民黨推出「韓江配」，民進黨「游昌配」爭取連任，以及今（31日）民眾黨自推黃珊珊參選立法院長共三組人馬，因各政黨都採「團進團出」，依選舉辦法本屆立院政黨席次三黨不過半，只要第一輪沒人跑票，恐需二輪投票才能選出國會新龍頭。

何時選？

國會龍頭之戰2月1日定江山。根據「立法院職權行使法」第3條規定，立法院每屆第一會期報到首日舉行預備會議，進行委員就職宣誓及院長、副院長之選舉，同時根據「立法委員互選院長副院長辦法」第1-1條，於每屆立委選出後的2月1日報到宣誓就職當日舉行。

誰能選？

而依「立法院組織法」第3條規定，立法院設院長、副院長各一人，由立法委員互選產生；立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權。

「立法委員互選院長副院長辦法」第1條，根據憲法第66條之規定，院長、副院長由立法委員互選之，全體立法委員均為當然候選人。

怎麼選？

依《立法委員互選院長副院長辦法》院長、副院長之選舉，均以「得出席人數過半數之票數者為當選」，第一次投票如無人得前項所規定之過半數票數時，就得票較多之首二名重行投票，以得票比較多數者為當選。

因此，根據1月13日投票結果，第11屆立法院呈現三黨不過半的態勢，國民黨52+2席，民進黨51席，民眾黨8席。但因各黨都各自推出人選角逐立院龍頭，且嚴禁跑票「團進團出」，如果各黨真無人跑票，第一輪投票勢必3組人選都無法取得過半（57票）票數，屆時將會進入第二輪投票「以多數決勝負」。