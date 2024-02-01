「只要傅崐萁守住黨團成員不跑票」　邱毅：韓國瑜當選勝券在握

▲國民黨立法委員韓國瑜、傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院國會龍頭之爭將於今日中午出爐，前立委邱毅在臉書發文表示，昨日民進黨主席賴清德、民進黨團總召柯建銘分別扮演黑白臉角色，賴清德向民眾黨主席柯文哲示好，柯建銘則又臭又酸，不過親自領軍的柯文哲應該不為所動，只要國民黨總召傅崐萁能守住黨團成員不跑票，立委韓國瑜當選應該是勝券在握。

第11屆新國會今日開議，立法院上午舉行立委就職宣誓儀式，國會龍頭之爭結果則將在中午揭曉。邱毅今日在臉書發文表示，上午立法院長選舉非常重要，昨天賴清德和柯建銘扮演黑白臉角色，賴清德向柯文哲示好，柯建銘則又臭又酸。不過，親自領軍的柯文哲應該不為所動，只要國民黨總召傅崐萁能守住黨團成員不跑票，韓國瑜應該是勝券在握。

對於黨內是否會有跑票情況，國民黨主席朱立倫於昨日中常會上再次呼籲賴清德，明天是台灣政治的關鍵時刻，民進黨要把台灣民主推向黑暗面或是走向新時代？若民進黨動用政治利益交換、權位勾結搞爛國會議長選舉，將讓台灣進入最黑暗的一面，而國民黨也會祭出最嚴格的黨紀，絕對不容許跑票。

國民黨發言人楊智伃也說，不擔心跑票情況，因為國民黨一定會團結亮票，昨天黨團大會甚至連投票樣張都拿出來，讓眾藍委練習投票，更說「大家都當到立委，對於公民權利都很清楚」，大家都講好一定團結一致，請外界拭目以待。