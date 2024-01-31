7-11刮刮樂開跑！春節連續6天加碼抽百萬　送鑽戒、星宇日本機票

▲7-ELEVEN推出數位、實體刮刮樂，即日起天天免費玩；春節加碼抽百萬點數（1點等於1元）、鑽戒、日本來回機票等大獎。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-11上周搶先推出「好運龍來刮刮樂」受到好評，一周內吸引超過300萬人次響應，今（1/31）日起再推出第二波線上刮刮樂和紅包抽獎，只要會員就能免費玩；而春節期間將推出第三波，2/9～2/14連續6天，消費滿222元可獲得實體刮刮卡，有機會刮中百萬OPENPOINT（1點等於1元）、鑽戒、星宇航空日本來回機票等大獎。

▲7-11 即日起至2/27，在OPENPOINT APP遊樂場推出線上數位刮刮樂，會員每天可免費玩。（圖／業者提供）

7-ELEVEN近來推出第二波線上刮刮樂活動，即日起～2/27晚間7點止，在OPENPOINT APP遊樂場推出「好運龍來刮寶趣」，活動期間每位會員每日可免費玩1次，若想多玩幾次可使用2點OPENPOINT，就能兌換一張數位刮刮卡，每日兌換無上限。

第二波有機會刮中各種OPENPOINT點數紅包、跨通路優惠券，最大獎為「8888點OPENPOINT點數」，1點等同1元現金。而活動期間，刮刮卡使用張數最多的TOP5會員，還可額外獲得最高888點的OPENPOINT，連續28天，將大方送出總價超過200萬元的OPENPOINT點數。

▲第三波實體刮刮樂活動，將於春節期間2/9～2/14連續6天舉行，獎項更大更多。（圖／業者提供）

緊接著「第三波實體刮刮樂」活動，將於春節期間2/9～2/14連續6天舉行，只要在全台6800家7-11門市購買指定商品，單筆消費滿222元即可獲得「好運龍來刮刮樂活動」實體刮刮卡一張，活動總限量100萬張，每張刮刮卡有三重好康機會。

機會一、登錄序號抽大獎：可參加天天送1位「百萬OPENPOINT點數富翁」活動，還有周大福1克拉鑽戒、迪士尼經典系列米奇米妮999.9黃金工藝精品擺件、光陽lonex S7R電動機車、星宇航空台北-日本雙人來回機票等，總價超過650萬元的豐富獎項。

機會二、好運免費送：隨機刮中免費哈根達斯指定冰品、衛生紙、CITY系列飲品、222元或1,000元7-ELEVEN購物金等豐富獎項。

機會三、超值好康優惠券：保證送出指定合作通路商品優惠券任一組，像是星巴克好友分享券、7-11 指定CITY系列，或零食飲料「買2送2優惠券」等，成為龍年走春吃喝玩樂必備的超值神卡。

▲7-ELEVEN整合線上線下資源，陸續推二波刮刮樂、數位紅包抽獎活動。（圖／業者提供）

●全家新春開運卡、刮刮樂

除此之外，全家便利商店今年也攜手《大富翁》，推出「新春開運卡」，有孫小美、錢夫人2款式選擇，每張售價200元，張張有獎。除了可獲得200元全家禮物卡外，還有加碼紅利金，獎項為20元、40元、60元、100元或688元面額，最多有機會獲得888元，讓消費者今年一路發發發，全台限量10萬張，已於全台門市正式開賣，售完為止。

▲全家便利商店今年也攜手《大富翁》，推出「新春開運卡」。（圖／業者提供）

全家同步也在會員APP推出刮刮樂遊戲，今（1/31）日起開賣「紅包好運刮刮樂」，每張售價200元，全台限量6.5萬份，有機會獲得翻倍紅利金，最高有400元紅利金及點數8888點，還能抽價值4萬元的iPhone 15 Pro大獎，預計3月15日公告中獎名單。

▲紅包好運刮刮樂還能抽iPhone 15 Pro。（圖／業者提供）