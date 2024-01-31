昨因洩密被判10年　巴基斯坦前總理涉貪「再判刑14年」

▲ 伊姆蘭汗再度被定罪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）30日因洩漏國家機密罪名被判處10年刑期，31日又因貪污罪和妻子布什拉比比（Bushra Bibi）各被判處14年監禁。這已經是伊姆蘭汗近幾月來第三度被定罪，且距離全國大選僅剩一周。

根據《路透》，伊姆蘭汗所屬的巴基斯坦正義運動黨（PTI）31日表示，巴基斯坦一家反貪污法院以非法出售國家禮品罪名，對伊姆蘭汗夫婦各判14年刑期，且禁止擔任公職10年。

伊姆蘭汗夫婦被控非法出售他2018年至2022年擔任總理期間收到的國有禮品，價值逾1.4億巴基斯坦盧比（約新台幣1565萬元），包括香水、鑽石珠寶、餐具及手錶等。

伊姆蘭汗媒體團隊否認一切非法行為指控，「這是我們的司法系統史上最悲傷的一天」，「不允許交互詰問，不允許最後辯論，結果彷彿早就決定好一般」，也強調「這項荒謬的決定將被挑戰」。

這項判決是在該國最高反貪腐機構國家問責局（NAB）進行調查後做出，但PTI代理主席兼律師戈哈爾阿里汗（Gohar Ali Khan）指出，布什拉比比和此案無關，將她定罪是為進一步向伊姆蘭施壓。