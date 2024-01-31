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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨提黃珊珊角逐立法院長　綠委酸雙標：你們有來拜會拉票嗎？

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團今（31日）推派黃珊珊參選立法院長，變相保送國民黨立委韓國瑜當選國會龍頭，民眾黨立委黃國昌稱這樣的説法是情緒勒索。民進黨立委林俊憲表示，民眾黨選完隔天就要兩大黨去面試，結果自己要提院長，同樣標準反問，你們有來拜會拉票、說明要如何合作嗎？不敢承擔保送韓國瑜的罵名，還硬帶風向，把鍋推到民進黨身上。

▲陳昭姿、民眾黨主席柯文哲、黃國昌、黃珊珊出席黨團三長及優秀法案公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳昭姿、民眾黨主席柯文哲、黃國昌、黃珊珊出席黨團三長及優秀法案公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

對於民眾黨聲明，林俊憲表示，今天記者會重點是，他們8張院長票要投給自己，現在三黨都要自己提正副院長候選人，大家都做了一樣的決定，終於可以說出真心話：你們到底在囂張什麼？要求別人的，自己做到了沒？

林俊憲指出，從1月14號選完隔天，8席就搞得好像80席，擺出一個高高在上的姿態要兩大黨去給你們面試，結果現在自己要提院長，同樣的標準來反問，你們有來拜會拉票嗎？有來說明往後要如何合作嗎？

林俊憲直言，民眾黨不敢承擔保送韓國瑜的罵名，甚至還要硬帶風向，把鍋推到民進黨身上，8和51這麼簡單的數學題就不說了、什麼「關鍵少數」也莫再提，只反問你們：「想要爭取民進黨支持，為什麼不來談？這不是你們當初要求兩大黨的嗎？在最後一天才宣布，擺明沒有誠意。不拜會、不溝通，緣分到了自動投給你們？什麼佛系競選？」

林俊憲表示，不過也好，這等於民眾黨自己用行動證明，8席真的是「沒有用的8席」，自己放棄了最能扮演關鍵少數的機會。請一定要繼續保持，召委選舉也要都投給自己，議案表決也只投自己的提案，最後只會讓全國民眾發現一件事，「立法院有沒有你們，好像都沒差。」
 

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