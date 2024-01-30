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明揚奪10命！爆炸威力=154kgTNT炸藥　沒貼防火貼紙：消防會來囉嗦

▲明揚大火奪10命，原物料外箱沒貼易燃貼紙原因是「消防局會來囉嗦」。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲明揚大火奪10命，原物料外箱沒貼防火貼紙原因是「消防局會來囉嗦」。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東明揚國際公司2023年9月23日發生爆炸火警！由於廠房內不當堆放超出存放管制量30倍之多的生產物料「C40-P架橋劑」，爆炸時的威力相當於154公斤TNT炸藥，造成員工、消防10人死亡、111人受傷的慘案。屏東地檢日前偵結，將公司6名高層依照過失致死等罪起訴。

由於明揚公司向吉勝公司購買C40-P原物料，檢方赴吉勝公司調查。吉勝提供先前出貨給明揚的C40-P原物料放置於棧板上的照片，當時一箱箱的C40-P僅在箱子中央貼有名稱貼紙，但檢方稽查時卻發現，吉勝公司內部C40-P原物料外箱左右兩側還貼有火焰標誌以及簡易的安全資料表。

檢方詢問吉勝公司人員為何會有這種差異，吉勝公司回應「明揚公司的人員跟我們說，紙箱上只要貼第二種中間寫有C40-P NET WT及LOT標籤即可，其他兩種不要貼」，現場貼有這三種標籤是因為明揚公司爆炸後，原物料要入危險倉儲，業者要求的。

▲明揚大火奪10命，原物料外箱沒貼易燃貼紙原因是「消防局會來囉嗦」。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

而明揚大火發生前一個月，吉勝公司向明揚公司的採購表示，要趁SDS更新的機會，將危險物品的貼紙都貼上，但明揚的採購卻表示，要等到同年9、10月這批貨出完，再訂下一批貨的時候再說。（註：有使用到化學品的企業， SDS安全資料表每三年應更新一次）

吉勝公司負責人透露，沒貼菱形防火貼紙及簡單的安全資料，原因是「好幾年前明揚公司的不知道誰跟我們外務說，如果貼的話，消防局會來囉嗦，沒有人要載，但兩種貼紙我們一直都有準備。」

檢方指出，C40-P自行蓄熱分解產生可燃性氣體引發火災，根據高雄科技大學環境與安全衛生工程系特聘教授陳政任分析，C40-P粉末容易引燃，有高度塵爆的危險，經實驗發現，假設爆炸效率是0.1，一個棧板1000公斤的C40-P揚起引燃，大約等於TNT炸藥當量302公斤。

爆炸現場的存放數量，高達3棧板3000公斤，遠超過存放管制量100公斤的30倍。檢方表示，因放置於現場的C40-P不可能全數爆炸，從現場磚牆破壞狀況推估，爆炸威力相當於154公斤的TNT炸彈當量。

▲明揚火警現場 。（圖／資料照）

▲明揚大火造成10死、111人輕重傷。（圖／ETtoday資料照）

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