馬化騰穿350元毛衣參加騰訊年會　陸網熱議：小馬哥消費降級？

記者黃翊婷／綜合報導

中國騰訊公司董事會主席、首席執行官馬化騰身家超過新台幣1兆，日前他參加騰訊年會時，穿著一件紅色毛衣上台唱歌，沒想到這件毛衣卻掀起中國網友熱議。有眼尖網友發現，馬化騰穿的毛衣在電商平台售價為人民幣79.99元（約新台幣350元），還有買家評價穿一天就起毛球，於是紛紛留言調侃，「小馬哥也消費降級了？」

▲馬化騰穿的紅色毛衣掀起中國網友討論。（圖／翻攝自微博／鳳凰網科技，下同。）

根據《鳳凰網科技》報導，騰訊日前舉辦年會（企業的春節），馬化騰親自上台唱粵語歌曲《祝福你》，沒想到當時他身上穿的一件紅色毛衣，卻在網路上掀起眾人熱議；有眼尖網友發現，該件毛衣在電商平台上售價為人民幣79.99元，甚至已經賣出200件，但評價不是很好，有買家留言評論聲稱穿一天就起毛球、掉毛，還有買家抱怨洗完就縮水。

▲毛衣的買家評論也受到網友熱議。

網友們紛紛留言調侃，「小馬哥也消費降級了」、「這潑天的富貴輪到我了？感謝小馬哥帶貨」；也有網友開玩笑道，「人家就穿那1個小時而已，你要穿幾年」、「馬化騰可能就表演穿一下，根本不洗，普通人得洗了穿啊」、「馬雲當年還穿北京老布鞋呢」、「他穿59元（人民幣）的也是大富豪啊」、「最強帶貨老闆」。

另根據《網易》報導，馬化騰過去一年致力於發展微信視頻號、電商，2023年視頻號帶貨規模同比大幅度提高，依據騰訊財報顯示，2023年三季度，微信視頻號總播放量同比增長超過50％，當時馬化騰曾直言，「今年要全力發展視頻號直播電商，電商和廣告是相輔相成的。」