字節跳動傳出售遊戲業務　已與騰訊在內買家洽談

▲TikTok母公司字節跳動。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

《路透社》9日報導，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）周二表示，隨著公司退出遊戲業務，目前正與騰訊在內的多個潛在買家洽談出售其遊戲相關資產。內部人士透露，團隊還在與多個買家商談出售事宜，至今尚未敲定任何交易。

字節跳動去年底宣布大規模縮減遊戲業務，對於已經上線並表現良好的遊戲，會在保證營運的情況下尋求剝離；對於還沒上線的遊戲項目，除了少量創新項目及相關技術項目外，都會關停。

報導提到，字節跳動旗下兩款已經上線的遊戲《晶核》與《星球重啓》正以「流水x估值乘數」等估值方式競價出售，由於價格較高，且涉及到未來持續投入的營運成本，目前還沒確定最終賣家。

字節跳動內部人士透露，業務負責人嚴授和字節跳動CEO梁汝波對於相關決策反覆討論了很久，梁汝波認為，雖然遊戲業務取得了一定成績，但過去幾年字節遊戲追求「大而全」，項目不聚焦，資源分散，應把精力和資源投入到更基礎、更創新、更有想象力的項目。

根據公開資料，字節跳動旗下的遊戲研發與發行業務品牌「朝夕光年」成立於 2019 年，旗下遊戲包括《鏢人》《全明星激鬥》《靈貓傳》《火影忍者：巔峰對決》《終結戰場》《熱血街籃》《戰爭藝術》等。