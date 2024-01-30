有座位區卻被拒內用！他怒公審日本超商「八嘎」　達人揭3可能原因

▲有網友抱怨，他在日本超商打算內用，卻被店員拒絕。（示意圖，非當事店家／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

一名網友近日發文抱怨，他到東京淺草寺附近的超商消費，並打算在店內吃早餐，不料卻被店員阻止，讓他氣得痛批該店家與店員「八嘎（日語：笨蛋）」。對此，臉書粉專「日本省錢小站」循線找到這間超商，發現店內似乎有座位區可以用餐，因此也分析出3點原PO可能被拒原因，並提醒即使是在門口吃「也是不太禮貌跟雅觀的行為」。

「日本省錢小站」30日在臉書分享該篇貼文，並表示由於原PO沒有交代被拒絕店內用餐的原因，因此只能依照自己的經驗分析，若店裡有座位(飲食區)但是店員不讓用餐的話，應該是以下三種情況之一：

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1.店裡座位已滿，店員不允許站在座位區以外的地方吃早餐。

2.這位外國人早上買酒喝，但是便利商店的飲食區不讓飲酒。

3.這位外國人結帳時是以消費稅8%(外帶稅)而不是以10%(內用稅)，所以不讓在店裡吃。

▲「日本省錢小站」分析原PO可能被拒原因。（圖／翻攝自Facebook／日本省錢小站）

「日本省錢小站」也特別提醒，其實便利商店買完東西在外面門口吃，也是不太禮貌跟不雅觀的行為，建議最好是帶回飯店吃才會比較好。

貼文一出，馬上引發不少網友討論，紛紛推測「覺得3的機會很高，外國人常犯的錯誤，但又沒有足夠能力理解為何店員不給內用」、「3或是吃別地方買的食物」、「個人覺得是第2點跟額外帶食物來吃的機率比較高」、「4大聲喧嘩，不守禮儀或是罵店員巴嘎」、「打掃、超過開放時間、人力不足，這些都可能」。

另外，也有不少網友驚訝表示，第一次知道日本有內外用稅率差，「內用外帶稅率居然不同」、「原來還有內外用稅率差喔」、「原來還有兩種稅」、「一直以為只有咖啡店才有內用/外帶稅金不同，原來便利店也有」、「經常去日本的我真的沒有發現第三點，因為8%和10%對我來說沒差，基本都是要收多少就多少」。