遊覽車視線死角釀禍！7歲男童慘「壓死在車底」　身體被遭反覆輾壓

▲7歲男孩在三亞一景區被一輛旅遊大巴車輾壓致死。（圖／翻攝自覽新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

海南三亞亞龍灣國家級旅遊度假區（以下簡稱亞龍灣）1月28日發生一起悲劇，一名7歲男孩被一輛旅遊大巴車反覆輾壓身亡。網友發布的現場影片顯示，一輛大巴車停在路上，有兩人趴在大巴車底，旁邊有一男子正在與圍觀者交談。目前，多部門均已介入調查。

據《縱覽新聞》報導，28日，有網友發影片稱，海南三亞亞龍灣內一輛旅遊大巴車輾壓到一名孩子。事發地點位於吉陽區亞龍灣玫瑰谷停車場，是一名7歲男孩遭旅遊大巴車輾壓導致死亡。

三亞市吉陽區亞龍灣旅遊度假區綜合服務中心一名工作人員證實確有此事，事件發生在28日上午10點半左右，涉事旅遊大巴屬於旅行社，並非景區內部車輛，事發後他們已向上級主管部門匯報，有關部門也及時趕到，目前此事正在處理中，善後事宜也在進行中。但由於事故鑑定結果等還未確定，所以對於具體經過、原因不方便透露。

吉陽區委宣傳部一名工作人員則表示，被輾壓的孩子經現場搶救無效不幸去世，宣傳部正在持續關注此事，後續也會及時與家屬溝通，開展善後工作。

事發地所屬的三亞市公安局交通警察支隊吉陽大隊對此表示，涉及案情等具體情況無法告知，如有進展會及時向社會公布。

涉事大巴車所屬的海南吉宏道汽車運輸服務有限公司工作人員表示，該公司領導在28日已趕到三亞處理此事，涉事大巴是該公司從海口到三亞的旅遊客運車輛，事故是司機存在「視線盲區」導致。

她稱，不清楚男孩是不是這輛車的乘客，目前該公司正在積極配合有關部門處理此事。

企查查APP顯示，海南吉宏道汽車運輸服務有限公司成立於2019年1月31日，法定代表人為陳某某，註冊資本為500萬元人民幣，所屬行業為租賃業。