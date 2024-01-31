縣道164進行人本路廊整合計畫　嘉義民雄至新港道路大翻新

▲▼縣道164連接嘉義縣民雄至新港道路大翻新 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

縣道164連接嘉義縣民雄至新港交通繁忙區域，並連結核心商業區、工業區、火車站及觀光區域，可說是重要門面，嘉義縣政府建設處檢視民雄陸橋至民雄交流道路段，發現包括人行道鋪面老舊、路基承載力不佳、缺乏停車空間及綠帶空間等問題，獲內政部補助後，著手進行人本路廊整合計畫，縣長翁章梁以及各級民代前往關心工程情形，聽取建設處長郭良江簡報。

郭良江表示，為解決路段既存危險因子，全段首次選用與高速公路同等級改質IV-F型瀝青混凝土鋪設，並針對路基軟弱路段，使用冷拌再生瀝青混凝土，作為道路基底層，提升整體承載力和耐久性、延長使用壽命，同時節省養護成本，並解決瀝青刨除料去化問題，減少對環境的衝擊，實現循環經濟。

內政部國土管理署原僅針對人行道補助約3,000萬元，然而考量整體需求，經縣府極力爭取道路路基改良、管線下地及植栽美化等經費，該署同意擴大補助金額至9,932萬6千元，工期從去年10月1日動工，預計今年11月23日竣工。

此外，針對危險路口也彙整歷年事故，並繪製肇事碰撞構圖，分析事故原因，制定相應管理措施，例如調整車道配置，新增停車帶避免車道占用、車道瘦身降低車速、擴大路口人行道空間，避免大型車輛違規迴轉，以及車輛提前分流，減少行車衝突。

為擺脫人行地獄惡名，透過行穿線退縮、庇護島增設、擴大路口人行道及設置安全停等空間、增設行穿線與行人專用號誌等措施，減少人車碰撞事故，並將沿線電力纜線下地整併號誌及標誌，提供用路人清楚簡潔，及系統性的交通指標。

郭良江說，改善道路景觀與美化市容，沿線補植的植栽導入低衝擊開發（LID）理念，置換植栽帶不良土層為結構土壤、設置法式排水溝，除改善植栽生長環境，亦能減少暴雨洪災及水質污染，有效緩和熱島效應，營造安全舒適兼具綠色景觀的觀光廊道。

翁章梁指出，因本路段交通量大，為避免工程執行過程影響車輛通行，採兩階段交通管制，並分街廓及路段施工降低交通衝擊。第一階段人行道施工期間，封閉外車道及機車道開放內車道通行，夜間下工後，僅封閉機車道，保持雙車道通行；第二階段路面刨鋪採夜間調撥車道方式施工，並於各路口配置義交人員引導指揮，請用路人配合管制人員指揮通行，造成不便也請鄉親多包涵。