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嘉義鐵路高架化動土　蔡英文：讓民雄火車站前後站全面均衡發展

▲▼總統蔡英文出席「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫先期工程動土典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫先期工程動土典禮」。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

「嘉義縣市鐵路高架化延伸民雄計畫」22日舉行動土祈福典禮。總統蔡英文表示，這是嘉義縣轉型起飛的重要一步，未來鐵路高架化完工後，將改善交通瓶頸，保障鄉親通勤安全，也改善鐵路沿線居民生活品質，讓民雄火車站前後站能夠全面、均衡發展。她也期許施工團隊持續努力，讓這項建設如期如質完工，共同為嘉義的發展努力。

蔡英文抵達後，首先聽取交通部鐵道局楊正君局長簡報「嘉義縣市鐵路高架延伸民雄計畫工程」。隨後致詞時表示，陳明文立法委員對這項計畫寄予厚望，也努力多年，在與翁章梁縣長一起努力之下，今天終於舉行動土典禮。

蔡英文指出，這幾年，在中央和嘉義縣政府攜手合作下，推動嘉義科學園區、馬稠後、中埔產業園區，以及這個月初動土的「民雄航太暨無人機園區」，打造產業廊帶，逐步實現「農工大縣」目標。

蔡英文提到，翁章梁縣長說要在嘉義縣各領域帶動轉型，帶領嘉義縣起飛。今天「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」開工，將為嘉義縣提供更完善基礎設施，就是嘉義縣轉型起飛的重要一步。

蔡英文說，這是鄉親期待多年的建設，她要感謝在地陳明文立法委員，努力推動這項計畫，向交通部爭取經費，也在地方舉辦說明會，協助中央和地方溝通，積極推動嘉義發展。

蔡英文強調，未來鐵路高架化完工後，將可消除民雄鄉平面道路上的5處平交道、3座陸橋以及1處地下道，改善交通瓶頸，保障鄉親通勤安全。同時，騰出的橋下空間也將串接成為景觀廊道，改善鐵路沿線居民生活品質。更重要的是，鐵路高架化之後，可以縫合原本鐵道行經的兩側土地，讓民雄火車站前後站能夠全面、均衡發展。

蔡英文表示，這幾年，政府持續推動基礎設施，充實臺灣產業所需建設，提升民眾生活品質，更促進南北區域均衡發展，為臺灣未來發展打下基礎。她要感謝所有關心嘉義發展的鄉親對政府的督促，我們會全力以赴推動工程；也期許施工團隊持續努力，讓這項建設如期如質完工，「讓我們一起為嘉義的發展努力」。

▲▼總統蔡英文出席「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫先期工程動土典禮」。（圖／總統府提供）

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