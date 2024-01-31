朴子公所攜手公私單位資源　 寒冬送暖助弱勢

▲▼ 朴子公所送暖弱勢 。（圖／朴子市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節即將到來，朴子市公所今天寒冬送暖發放每戶弱勢家戶總計4,000元慰問金及年菜、白米、民生及禦寒等豐富物資，期讓弱勢家庭安心過年。

朴子公所結合經濟部朴子（兼義竹）產業園區服務中心等各界善款，由市長吳品叡發放3,000元慰問金給70戶家戶，另外朴子鎮安宮也加碼發放1,000元紅包，讓弱勢家庭無後顧之憂過好年。市長吳品叡特別感謝在地的經濟部朴子（兼義竹）產業園區服務中心彭登傑主任大力支持公所寒冬送暖活動，結合朴子廠聯會楊碩霖主任委員，邀集區內詮聯金屬、義力營造、聯華食品、新麗股份有限公司等廠商共襄盛舉，現場聯華食品工業股份有限公司楊朝棋廠長也親臨會場將物資親送到弱勢民眾手上。

市長吳品叡也匯集各界愛心物資，資優生文教機構(建設公司)捐贈民生物資；冰點變頻空調股份有限公司、清元油廠、協和米廠捐贈白米；嘉義毛衣工廠林其田董事長捐贈毛毯毛帽；朴子竹圍一家真人藝閣捐贈雞湯、手工麵、油飯；佰年製香廠和慈安功德會捐贈油飯及餐盒；朴子邢善會、劉勁辰、集揚營造有限公司、力弘營造有限公司、疲老闆、政峰水產、朴子獅子會等提供物資兌換券。

吳品叡表示，感謝各界慷慨捐款、捐贈物資，在年前注入暖流，期望讓弱勢家戶都能夠感受到社會滿滿的關懷，從中獲得面對生活挑戰的助力與勇氣，在新的一年，有更好的開始。