朴子市公所防汛倉庫興建工程動土　面積490平方米耗資930萬元

▲▼朴子市公所防汛倉庫興建工程動土儀式於今天早上九點三十分舉行。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子市公所防汛倉庫興建工程動土儀式於今天早上九點三十分舉行，由朴子市長吳品叡、代表會主席黃星亮暨代表會侯金標代表、王文賀代表、黃小文代表、黃陳伯蓮代表、吳宇宏代表、邱鉦荃代表、鎮安宮主任委員蔡宜雄及林岳平里長、吳博鈺里長、蘇俊偉里長、康國榮里長、楊石旭里長、陳貞潔里長、黃振卿里長、侯金地里長、陳麗嬌里長、郭文典里長、陳坤山里長、黃玉寬里長、黃勝義里長、吳宗憲里長、姜俊豪里長出席動土典禮，由吳品叡市長帶領大家恭向鎮安宮魏府千歲、本境土地公及地基英靈保佑工程進行順利圓滿，設備及人員在此平安順遂，隨後舉行莊嚴動金鏟儀式。

吳品叡表示，感謝主席及各位代表、里長的熱烈出席參與典禮。朴子市公所防汛倉庫興建工程的作用是將目前所有抽水機設備建置一個遮風避雨的場所，讓這些設備免於日曬雨淋的侵蝕，保護所有防汛設備的正常運作就是保障市民生命財產的安全。此工程建築面積:490平方公尺，地上一樓，鋼筋混泥土造、鋼骨造。工程金額:930萬元整，施工日期約180天。



整個動金鏟典禮完成後，金鏟索取盛況空前，出席的民代及單位爭相邀請市長簽名帶回紀念，整個動土儀式在簡單莊嚴隆重儀式下圓滿成功。