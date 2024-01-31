印度國防部長：印美是「天然夥伴」可壯大民主世界秩序

▲印度國防部長辛格（Rajnath Singh）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

印度國防部長辛赫今天形容印度與美國為「天然夥伴」，並稱印美兩大民主國家攜手，可以壯大民主世界秩序。

辛赫（Rajnath Singh）下午在新德里出席印度美國商會（IACC）主辦的美印關係會議。

根據印度國防部傍晚發布的新聞稿，辛赫強調莫迪政府已為「新印度」奠定基礎，印度快速成長的經濟、人口紅利、高技術勞動力和龐大的內需市場，保證美國企業的高回報。

辛赫補充，為因應國際秩序和戰略自主的挑戰，美商有必要透過投資印度來降低風險。

他說，美國的資本與科技可助印度於2047年躋身已開發國家之林，而印度市場則可助美國公司去風險及帶來高利潤，雙方結合可創造雙贏。

辛赫形容美國為印度的「天然夥伴」，強調兩國都支持自由、開放和以法治為基礎的國際秩序，在戰略利益上也有諸多一致性，兩國現今關係是由共同價值和利益所推動，具有持續性和穩健性。

他說，當今世代不可能把商業和戰略利益分開看待，印度和美國在全球地緣政治局勢中，必須在商業和戰略這兩個領域攜手前進。

辛赫強調，印度是世界上最大的民主國家，美國則是另一個民主大國，兩個民主大國相互合作，定能使民主世界秩序變得更強大，「印美合作努力不僅對雙方有利，對整個世界也是有利。」