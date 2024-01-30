明天外出戴口罩！雲嘉南高屏「空品達紅色警戒」

▲環境部預測，明天（31日）雲嘉南高屏空品可能達紅色警戒。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

今（30日）西半部位於背風側，擴散條件差，上午一度有11個測站空氣品質達到紅色警示。環境部指出，明（31日）西半部擴散條件差，清晨至上午污染物易累積，預估雲嘉南空品區明天清晨至上午可能達紅色警示等級，高屏空品區為「紅色警示」等級，中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級，民眾外出要留意。

今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件較差，上午一度有11測站空氣品質達紅色警示，主要集中在台南、高雄，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5），但傍晚已經轉為「橘色提醒」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而根據環境部根據15時監測結果，宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環境部指出，明天環境風場持續為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，清晨至上午污染物易累積；西半部、金馬地區清晨及夜晚易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南空品區清晨至上午可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

周四（2/1）環境風場為東南風，環境部表示，西半部擴散條件差，清晨至上午污染物易累積；西半部清晨及夜晚易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南、高屏空品區清晨至上午可能達紅色警示等級。

環境部指出，周五（2日）東北季風稍增強，迎風面擴散條件轉佳，中南部位於下風處，污染物仍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。