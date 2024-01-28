境外空污襲台「馬祖金門紅色警示」　雲嘉南高屏連3天空品差

▲境外污染物今起影響台灣，中南部與離島要留意空氣品質。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

環境部指出，根據空氣品質監測及中央氣象署預報資料，中國山東到上海地區近日出現霾害現象，今（28日）東北風挾帶境外污染物影響台灣，上午起逐漸影響，中南部位於下風處，污染物易累積，北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；馬祖及金門為「紅色警示」等級。提醒民眾外出留意空氣品質。

依環境部監測資料及氣象署氣象資料顯示，今天環境風場為東北風，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為100微克/立方公尺，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭及花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「橘色提醒」等級；馬祖及金門為「紅色警示」等級。

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環境部指出，明天（29日）環境風場逐漸轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，污染物易累積。預估宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

下周二（30日）環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積；中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區仍是「橘色提醒」等級。





▲三日空品區預報。（圖／翻攝空氣品質監測網）