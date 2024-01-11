廢棄物量爆增　政府導入「廢轉能」技術因應

▲工業區廢棄物處理量能不足，非法棄置問題不斷。（圖／環境部提供）



記者游瓊華／台中報導

環境部統計，2022年全台一般垃圾和事業廢棄物總量高達3241萬公噸，目前公有焚化爐處理數量僅650萬公噸，又有陸續歲修、設備老舊及年限將屆等問題，統計每年尚有約181萬公噸事業廢棄物，無法再利用需仰賴公有焚化爐去化，找尋新的處理方式解決事業廢棄物及進行資源循環成為重要課題。因此政府規劃增設事業廢棄資源處理設施，導入「廢轉能」技術來因應。

據調查，許多廠商只能將初步處理後的污泥暫時存放在廠區，等待後續處置，各地累積污泥數量日益龐大；資源循環署統計，111年一般污泥總量達278萬5091公噸，因此提醒重視全國污泥的去化問題。

資源循環署也指出，全台24座公有焚化爐，主要處理民生垃圾，有餘裕量才會幫忙處理事業廢棄物，但這些焚化爐，半數逾20年使用期限，且有歲修及設備老舊問題，新焚化爐或處理設施興建進度緩慢，且每年尚有約181萬公噸事業廢棄物待處理。

環境部指出，過去事業廢棄物大多直接進入24座大型焚化廠，環境部與經濟部等部會為改善廢棄物處理量能不足及空污排放問題，提出擴大去化強化措施，規劃111年至114年增設12座事業廢棄資源處理設施，並協調經濟部及國科會釋出27.41公頃環保用地，將事業廢棄資源逐步自國內24座大型焚化廠分流，餘裕量將優先協處一般生活垃圾，落實工業區污泥處理之產源責任、紓緩大型焚化廠量能負荷。

同時，環境部自2019年起推動可燃廢棄資源燃料化，目前營運中焚化爐發電效率最高約18％，進入專燒爐燃燒發電，發電效率可高於25%，有效將事業廢棄物「轉廢為能」，不但可降低空污，高溫處理後的污泥將轉成底渣及飛灰，經檢驗無毒後可入建材作為非結構性使用，做到資源循環。