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社會 社會焦點 保障人權

屏東內埔鄉大新村+黎明村大停電　原因曝光：竟是有人偷電纜線

▲台電屏東區處饒祐禎處長（中左）頒獎感謝內埔警分局，由分局長郭譯隆代表接受（中右） 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台電屏東區處饒祐禎處長（左二）頒獎感謝內埔警分局，由分局長郭譯隆代表接受（右二） 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局偵查隊於去年11月查獲轄區600多公尺的台電電纜失竊案，案經屏東地檢署將沈姓嫌犯起訴，台電感謝警方積極偵辦、迅速破案，今（30）日屏東區處饒祐禎處長特地到該分局頒發6萬元破案獎金，感謝破案有功人員，由內埔分局郭譯隆分局長代表接受。

台電龍泉服務所去年11月初接獲民眾停電通報，立即派員至現場發現內埔鄉大新村及黎明村電桿上的電纜線遭竊，立即向內埔分局通報。警方接獲報案後積極查辦，調閱案發地點周遭監視器畫面，循線至嫌犯住處，當場查獲沈嫌所竊得電纜線。

郭分局長表示，感謝台電饒處長來分局頒發獎金，慰勞同仁的辛勞。電纜線遭竊，會給民眾帶來生活及工作的不便，適值春節期間，警方將持續與台電合作，加強巡邏、偵辦，對竊嫌嚴懲不怠，以防電纜失竊，還給屏東鄉親一個安居樂業的環境。

▲台電屏東區處饒祐禎處長（中左）頒獎感謝內埔警分局，由分局長郭譯隆代表接受（中右） 。（圖／記者陳崑福翻攝）

台電表示，隨著國際原物料上漲，帶動廢五金等原料價格高漲，銅製電纜往往成為行竊目標。電纜失竊後不但會造成停電，影響民生甚鉅。被剪斷留置現場的電線頭裸露或下垂也可能發生感電事故。所以，近年來台電積極與警方合作防制、偵辦電纜失竊案，展現查緝決心。

台電指出，為有效遏止偷竊電纜線情事再發，除已與警察單位建立合作平台外，亦呼籲民眾勇於檢舉不法。如果民眾有發現周遭可疑陌生人或不明車輛，從事偷竊電纜線、剝掉或焚燒電纜線塑膠外皮及囤積來路不明電纜線等情形時，請撥打報案電話110或台電24小時服務專線1911檢舉提供線索，如經檢舉破獲而經檢察官起訴後，台電將發給獎勵金。

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