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麥當勞滿福堡「澎湖這1天」全天販售！縣長嗨喊期待：我要買100個

▲▼麥當勞早餐。（圖／記者許力方攝） 

▲麥當勞早餐。（圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

近日有網友在臉書發起，「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」，而麥當勞24日驚喜宣布，2025年4月1日限時1天，「滿福堡」將在澎湖馬公中正店全天限定開賣。澎湖縣長陳光復發文感謝麥當勞，並透露當天將購買100個滿福堡，與弱勢朋友分享。

澎湖縣長陳光復在臉書發文，「滿福堡馬拉松？」感謝麥當勞即將在4月1日，於澎湖馬公中正店全天販售滿福堡，「才剛剛迎接2024，光復已經開始期待2025的滿福堡」，支持此活動的他表示，活動當日將會購買100個滿福堡，與弱勢朋友分享，「2025見~」。

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貼文曝光，網友大讚縣長的善舉，「我最愛麥當勞的無敵豬肉滿福堡」、「縣長~100個太少了吧」、「縣長好有愛心」、「太讚了，好期待」。另外，有網友指出，「這是提前佈局愚人節的哏吧？」縣長則回，「這麼遠的哏，麥當勞太厲害了」。

據了解，有網友在臉書發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」請願活動，雖是趣味性質活動，但短短幾天就吸引超過4萬人瘋喊有興趣，網友留言直呼「早餐系列應該24小時都賣，火腿蛋堡是絕配」、「24小時都賣的滿福堡才是好的滿福堡」、「薯餅也要跟上」、「薯餅也是」。

然而，台灣麥當勞官方24日於該活動專頁驚喜現身留言「等等⋯大家認真的嗎？已經超過4萬人想要整天都能吃到滿福堡？！」不久後就在粉專釋出最新「敲碗成功」消息，「雖然說還是鼓勵大家早起，但至少⋯這個Facebook 活動我們一起讓它成真吧2025年4月1日在麥當勞澎湖馬公中正店滿福堡當日限定全天販售」。

活動日期正好4月1日愚人節，網友認為其中有貓膩，「先告訴我為什麼選在愚人節」、「4/1讓我懷疑一切」、「請問小編這是真的嗎？希望不是愚人節的笑話」、「為什麼選4月1日？感覺好像在開玩笑」、「先把焦糖奶茶還來再說」、「澎湖人已截圖」、「確定愚人節玩笑要提前開嗎」、「愚人節這麼早佈局嗎？」

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