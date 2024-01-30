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台灣世界展望會「紅包傳愛」　農曆年前送愛屏東溫暖偏鄉學子

▲台灣世界展望會「紅包傳愛」，在農曆年前送愛屏東，溫暖偏鄉學子的心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣世界展望會「紅包傳愛」，在農曆年前送愛屏東，溫暖偏鄉學子的心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣世界展望會在屏東縣春日鄉共服務90戶經濟弱勢家庭，農曆年前獲台南市保生慈善會、國際獅子會300E1區台南市南都獅子會，捐贈生活物資及助學紅包45萬元，不僅讓家庭可以安心過年，學子們下學期的教育費用也有著落，每個人臉上都露出滿足的笑容。

台灣世界展望會在春日鄉總共協助90戶家庭、151個兒少，其中有55％的家庭屬於單親及隔代教養家庭，展望會南區辦事處陳亞麗總督導表示：「我們透過社工員的訪視來關心兒少的成長，也舉辦親子活動、衛生教育、兒少保護、生涯培力等方案，帶領家長、兒少可以邁向越來越美好、豐盛的生命。」

▲台灣世界展望會「紅包傳愛」，在農曆年前送愛屏東，溫暖偏鄉學子的心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市保生慈善會連續29年支持台灣世界展望會弱勢兒少關懷工作，今年由吳森原會長率領會員們親手將助學紅包及生活物資送到春日鄉，吳森原會長回顧與展望會的合作歷史，每一年都深受感動，他表示：「29年來，保生慈善會跟著展望會一起走訪了許多偏鄉、部落、以及濱海地區，看見有家長為了照顧家庭辛苦工作，有小孩認真讀書、不放棄機會，也有青年在接受幫助之後、回饋故鄉，我們看見了韌性與堅強。」吳會長承諾未來保生慈善會將會繼續送祝福、送溫暖到每一個有需要的角落。

台南市南都獅子會王紫真會長去年曾參與保生慈善會「紅包傳愛，冬令送暖」活動，到高雄市六龜區發送物資，看見家長因為有生活物資及助學紅包的扶助，每個人所散發的幸福氣息也感染了她，因此她在接任南都獅子會會長一職後，決定邀請獅兄獅姐在今年一起延伸愛的觸角、共襄盛舉，她表示：「過去我也曾經處於貧困當中，幸好有人幫助我、拉我一把，讓我可以繼續上學；現在我也希望能夠盡一份微薄之力，讓有需要的人看見曙光、看見希望。」

▲台灣世界展望會「紅包傳愛」，在農曆年前送愛屏東，溫暖偏鄉學子的心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國內持續通膨加上萬物齊漲，使貧富差距屢創新高，經濟弱勢家庭負擔更重！台灣世界展望會「紅包傳愛-讓孩子成為更好的大人」，邀請社會大眾合力為弱勢兒少與家庭提供助學金、營養扶助金和送餐服務、急難救助金，並協助青少年與家長學習就業技能；展望會南區辦事處林惠君區處長籲請社會大眾合力捐助紅包祝福，讓孩子成為更好的大人！捐款專線：(06)208-0378。

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關鍵字：

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