新年調降租金！花蓮富里鄉公有市場換新裝　歡迎鄉親承租擺攤

▲富里鄉公所營造整齊清潔、安全美觀的購物環境，成為鄉親交流、享受購物樂趣的理想去處。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉公有零售市場建物使用已達30年以上，照明、通風、排水及公共設施、外觀年久失修，富里鄉公所為提升公有市場硬體設施，改善整體買賣購物環境，營造出新式賣場的乾淨、明亮、舒適的購物空間，於2020年起陸續呈報修繕，歷經2年多的時間，各項工程皆安全的逐項完成，歡迎有興趣的鄉親踴躍申請攤位承租擺攤。

富里鄉公所表示，今年的公有零售市場攤位租金不會依全國物價指數上升而調漲，考量公有市場重新啟用，且為促進鄉村繁榮、市場活絡，公所將依各攤位現況調降租金；因市場攤位數量有限，請有意願參與之小農、攤販或廠商儘快洽詢本所建設課。另外為妥善管理市場，本所將保有最後攤位承租的決定權。

鄉長江東成表示，為帶動市場人氣，且使鄰近鄉親有回購意願，公所以「攤販集中管理」為原則，除了邀請商家進駐市場外，同時歡迎在外遊離之攤販至市場內擺攤，這不僅有助擴大市場商品種類，更能滿足鄉親多樣的購物需求。公所會努力營造兼具整齊清潔、安全美觀的購物環境，期望市場成為鄉親歡聚交流、享受購物樂趣的理想去處。