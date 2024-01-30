快訊／行政院發錢了！　49萬戶年前可領到3萬房貸支持金

▲行政院將在農曆年情核發3萬元房貸定額支持金，49萬戶可領到。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國土管理署表示，在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」支持推動的「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，自112年6月1日開辦，同年12月29日截止受理申請，民眾申請件數累計近77萬，核定近49萬件，核撥金額超過145億元，將於113年2月7日農曆年前，將3萬元定額支持金全數核撥至申請人約定繳納貸款本息帳戶，帳戶存摺會註記「行政院發」的文字。

國土管理署表示，為使符合資格的民眾可以在農曆年前順利獲得政府照顧，將攜手超過300多家的金融機構加速辦理核撥作業，也請核定戶申請人多加留意支持金存入情形。

國土署也呼籲，年節將至，政府不會發送簡訊、e-mail，也不會電話詢問個人資料，請民眾務必張亮眼睛、提高警覺，請勿點選來路不明的申請連結。

國土管理署最後提醒，若合格戶未開設約定繳納貸款本息帳戶，金融機構將電話或簡訊通知申請人，請申請人於10個工作日內洽金融機構，提供本人或本人指定的帳戶進行撥款；如果逾期未請領，金融機構還會以雙掛號通知寄至申請人戶籍地址，倘再超過2個月仍未提供帳戶，將視為放棄請領支持金，不得再請領，核撥過程攸關支持金權益保障，請核定戶申請人務必留意相關資訊。

▼國土管理署推動「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」。（圖／內政部提供）

