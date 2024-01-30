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貼心兒命喪泰國　老母嚎哭：他每天都說最愛媽媽

羅男在泰國打拚多年，憑藉努力與人脈經營餐廳，也曾把父母接去奉養，如今驟然猝逝，家屬則盼他能早日回家。（圖／讀者提供）

▲羅男在泰國打拚多年，憑藉努力與人脈經營餐廳，也曾把父母接去奉養，如今驟然猝逝，家屬則盼他能早日回家。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

高雄市56歲羅姓男子29年前因票據法遭判刑，他一氣之下遠走泰國，在當地持假護照活動，卻於1月中不幸猝逝，羅家人期望能將他接回安葬，但泰國警方無法證實羅男身分，恐將他與其他無名屍一同火化，年過8旬的羅母每日以淚洗面，只盼愛子能早日回家、落葉歸根。

1月25日中午，記者抵達羅男的老家，只見年過8旬的羅母癱靠在椅子，未語淚先流，想到命喪他鄉的兒子再次崩潰，悲戚的嚎哭聲在三合院內環繞不散，也讓聞者心酸不已。

為了接外甥回家，羅男舅舅曾北上赴外交部詢問，卻未得到明確回應，讓家屬心急不已。（圖／趙世勳攝）

▲為了接外甥回家，羅男舅舅曾北上赴外交部詢問，卻未得到明確回應，讓家屬心急不已。（圖／CTWANT提供）

「他就是吞不下這口氣，才會出國這麼多年。」羅母說，兒子個性貼心孝順，但他30年前交了一個女朋友，雙方說好共同開店，並以本票向女方母親商借100萬元，這筆錢則交由雙方平均分配，女方母親明知道他僅拿一半，卻仍向法院索討百萬全額並成立，兒子一氣之下這才離開台灣。

羅母提到，兒子出境後抵達泰國，在當地備受艱辛，最終才靠著人脈和努力站穩腳跟，並經營一間餐廳，等到情況穩定後才與家人聯繫，還曾將自己與羅父接到泰國奉養多年。

旅泰期間，羅父和羅母在兒子開的餐廳幫忙，羅男閒暇時還會帶著父母四處旅遊，3人的足跡踏遍東南亞，直至3、4年前兩老身體漸衰才回台休養，羅男更是放心不下、每日掛念。

「他每天都說我是他的寶貝，交代妹妹要把我顧好。」羅母悲痛回憶，回國後沒多久丈夫就因病離世，家中僅剩她與小女兒相伴，兒子每天都會從泰國打來視訊，日日噓寒問暖外，更一口一聲稱自己為「最愛的媽媽」，還會發送各種逗趣影片和笑話以博自己開心。

依照泰國規定，無親屬認領的無名屍將與其他無名屍一同火化，家屬則盼駐泰國台北經濟文化辦事處伸出援手，別讓愛子屍骨無存。（圖／黃耀徵攝）

▲依照泰國規定，無親屬認領的無名屍將與其他無名屍一同火化，家屬則盼駐泰國台北經濟文化辦事處伸出援手，別讓愛子屍骨無存。（圖／CTWANT提供）

而羅男曾承諾將泰國當地事情處理完後便返國，羅母日日翹首盼望兒子回家團聚，等來的卻是他命喪他鄉的噩耗，羅母在聽聞兒子的死訊後日日以淚洗面，幾乎哭瞎了眼睛，只盼外交部居中協調，讓兒子能夠回家安葬、魂歸故土，也寬慰她白髮人送黑髮人的痛苦。

對於羅老太太的懇求，本刊詢問外交部是否能提供協助，外交部表示，1月25日接獲泰國警方通知，一名56歲華裔男性羅〇死亡，請該處協助相關事宜。駐處另於日前分別接獲國人羅〇〇家屬及公司同事通知羅君亡故，但當事人姓名等個資和泰國警方掌握的死者資訊不一致。鑒於此涉及當事人及家屬相關權益，為求妥慎，駐處現正透過多方管道查證死者身分資訊，如果經查證確為我國人，將續提供家屬必要協助。

有關羅君遺體恐遭泰方以無名屍處理一事，經駐處居間聯繫協調，1月29日泰國警方曾赴駐處出示致驗屍醫院說明函，表示因羅君家屬及駐處正在查核羅君身分，要求驗屍醫院暫勿以無名屍處理，故醫院暫時不會火化遺體。駐處將續與泰方及家屬等就本案保持密切聯繫，確保家屬權益。

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