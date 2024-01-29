「伯朗大道」路邊攤挨轟！網怒：別侮辱池上人智商　鄉公所回應了

▲在台東伯朗大道入口處的1片私有地，將搭起藍白條紋帳篷，擬招商擺攤。（圖／臉書 池上人）

圖文／CTWANT

因咖啡廣告而爆紅的台東伯朗大道，其優美的風景每年都吸引大批遊客慕名前來，近年來已成為熱門的觀光勝地，然而近日入口處的1片私有地，將搭起藍白條紋帳篷，擬招商擺攤，消息一出，當地網友則持相反意見，也立刻引起兩派論戰。

據悉，伯朗大道入口處的1片私有地，地主女兒近期整理一番後，搭起數個藍白條紋帳篷，準備讓長者、青年在春節假期擺攤、設市集，因而在地方社群招商，消息一出則立即引起網友論戰。

有網友發文怒批，強烈反對在入口處搭起藍白條紋帳篷、攤設市集，認為此作法「太沒有素質並且影響景觀」，強烈反對美景變成攤販賺錢的地點，且「他們是違法沒有申請，我將舉發！」更轟「美麗的家鄉不能變某些人圖利然後藍白帳篷讓景觀毀了，不要侮辱池上人智商。」

但也有人認為「地方政府發展農村觀光，活化農村經濟，攤販推廣在地農產美食，擺在不礙交通的私人土地上，活化了地方老屋利用。」

對此，池上鄉長林建宏29日表示，這處私有地位於「老田文化園區」界線旁，無法用地方自治法約束，鄉公所會柔性友善勸導，希望共同維護美麗地景。

林建宏說，會依情理法角度處理，研判應是錦園村、萬安村農民想利用農閒時做點小生意，創造經濟收入，是臨時性設施，而非大家擔心的外地人進來插旗分一杯羹；鄉公所會強化宣導民眾、遊客共同維護環境清潔。

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