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馬斯克：旗下Neuralink已替「首位人類患者」植入大腦晶片

▲▼ 美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下大腦晶片新創公司Neuralink。（圖／CFP）

▲馬斯克旗下神經新創公司Neuralink已經在28日替第一位人類植入大腦晶片。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國億萬富豪馬斯克29日在社群網站X宣布，旗下神經新創公司Neuralink已經在28日替第一位人類植入大腦晶片，並強調受試者目前恢復狀況良好。

根據《路透社》報導，馬斯克（Elon Musk）在社群網站X宣布，第一位人類受試者在28日接受大腦晶片植入，且目前恢復狀況良好，「初步結果顯示，神經元脈衝測試很有前景。」

▲▼馬斯克推文。（圖／翻攝自X）

▲馬斯克（Elon Musk）在社群網站X宣布實驗消息。

美國食品藥物管理局（FDA）去年批准進行大腦晶片人體臨床試驗之後，Neuralink於去年9月宣布招募癱瘓患者進行人體試驗。

Neuralink規劃2024年開始為人腦植入晶片，並尋找四肢癱瘓的患者進行首批臨床試驗，醫師須先切除病人一小塊頭骨，植入硬幣大小的晶片，此舉是為了幫助患者與外界溝通，據了解當時已有大批志願者排隊等待，Neuralink預計2030年要將手術擴大至破萬人。

馬斯克傳記作者、資深記者萬斯（Ashlee Vance）稱，Neuralink現階段尚未把大腦晶片植入人體，但計畫在2024年為11人進行手術，要在2030年之前擴及超過2.2萬人。手術費用為1.05萬美元（約新台幣33.9萬元）／人，保險公司支付4萬美元（約新台幣129萬元）。

►馬斯克徵植入「腦晶片」千人搶排！　切頭骨安裝助對外界溝通

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