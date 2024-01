《玩具總動員》靈感來自這家店！經營86年將歇業　馬斯克也震驚

▲舊金山一家擁有86年歷史的玩具老店將結束營業,該家老店同時也是電影《玩具總動員》的靈感來源。(迪士尼提供)

圖文/鏡週刊

由皮克斯動畫工作室所製作的《玩具總動員》系列電影是許多人的童年回憶。美國舊金山一家擁有86年歷史的玩具老店,正是《玩具總動員》這齣電影的靈感來源。不過,近日傳出店家將在2月底結束營業,此消息讓特斯拉執行長馬斯克也忍不住回應,表達惋惜、震驚。

根據《紐約郵報》報導,「Jeffrey's Toys」是在1938年由Luhn家族創立,最輝煌時曾一度開了4家分店,但後來規模縮小,只剩下舊金山金融區的一家店。「Jeffrey's Toys」在日前宣布,店面營業至今年2月底後將熄燈。

「Jeffrey's Toys」在營業近一個世紀後將永久關門,代表律師斯特林(Ken Sterling)解釋,「由於市中心環境的危險和暴力、通貨膨脹、消費者支出的減少以及世界各地零售業的消亡,這家商店多年來一直在苦苦掙扎」。

Luhn一家人嘗試過所有方法,試圖讓店面繼續營業,但最終發現,現時只剩下結束營業這個選項。斯特林說,事情發展到這步Luhn一家人都感到相當難過。一家人每個月支付近2萬美元(約新台幣62萬元)的租金,維持店家營運的成本壓得他們喘不過氣、變得難以負擔。

▲馬斯克在新聞下方留言回應。(翻攝自X)

另外,值得注意的是,《紐約郵報》將報導分享至X平台,X平台董事長、特斯拉執行長馬斯克也在報導下方留言「Wow」,表達震驚與不捨。

Iconic San Francisco toy store that inspired ‘Toy Story’ films closing after 86 years over ‘perils and violence’ in city’s downtown https://t.co/h5DNhZYDxf pic.twitter.com/SgndtaFpZA