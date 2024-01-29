成功高中期末考出包！地理考題50%跟去年一樣　校方火速懲處

▲成功高中高一地理科期末考題爆抄襲，有高達50%考題跟去年一樣。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市成功高中期末考題爆抄襲！有家長投訴，這次高一地理科期末考題50題中，有高達25題與去年期末考一樣，雷同度高達5成，質疑影響考試與升學公平性。校長孫明峯證實抄襲一事，坦言抄襲比例高得離譜、前所未聞，今天校內已召開教師成績考核委員會，對命題教師祭出懲處。

成功高中在1月17、18日舉行期末考，有學生發現，高一地理科期末考題，整份考題50題有高達25題跟去年高一上學期期末考題一樣，向校內老師和家長反映，認為兩份考題高度雷同，影響考試公平性，不但影響校內成績，也衝擊繁星升大學的機會。

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據了解，命題老師是校內資深老師，去年高一地理科期末考也是該名老師出題。面對兩份考題被抓包雷同度高達5成，一度聲稱均是自己命題，沒想到學生會拿來練習。但此說法，無法獲得校內多數老師認同。

孫明峯表示，該名命題老師出題後，有另外兩名老師進行審題，因兩名審題老師不是上屆高一地理教師，第一時間沒有發現兩份考卷有高度雷同，因有學生反映才得知。他坦言，考題雷同度比例太高，實在前所未聞、始料未及，沒想到會有老師這樣便宜行事。

孫明峯說，經地理科老師確認，整份考卷共50題，有25題抄襲去年考題，另外沒有抄襲的25題符合考試範圍且平均分布於各單元，經地理科老師決議後，決定只採計沒有抄襲的25題來計分，當成期末考成績，不另外重考，也將計分方法告知全體高一學生，目前並沒有學生反映計分不公。未來也會加強審題機制，透過考題比對系統查核，避免類似情況再發生。

台北市教育局表示，校方已提交教師考核委員會審議及議決處分，上月16日也通函北市公私立高中命題、審題注意事項，要求各校不得直接使用坊間試題、也要避免與考古題相同，另透過駐區督學，到校視導檢核各校執行情形，違反相關規範者，交由教師考核委員會議處。