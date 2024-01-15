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明星高中減招！北一女、成功減班「建中少23人」　北市4科系停招

▲北一女中向教育局申請113學年度減班1班。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北市教育局核定113學年度北一女減班1班。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度基北區高中免試入學簡章今（15日）公告，北市公私立高中職全面「班班少1人」，各校班級人數均調降1人，其中建中減招23人、北一女減招19人、成功高中減招13人，內湖高中更是大減47人。北市教育局今也宣布，協和祐德高中美工科、強恕高中多媒體設計科、大誠高中建築科、景文高中資訊科今年起停招，另有4所職校減班。

113學年度基北區高級中等學校免試入學簡章今公告，總計有146校招收3萬6189個名額，其中75所公立高中職提供逾2.4萬個名額，61所私立高中職提供超過8500個名額。

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北市教育局指出，因應少子化衝擊，為精進各校辦學品質，今年北市68所公私立高中職全面減招，每班班級人數均減少1人，其中公立學校每班班級人數由35人調降至34人，私立學校由48人調降至47人。

此外，北一女中、成功高中、內湖高中3校，因校舍空間、課程跑班需求等因素，經教育局核定通過113學年度新生班級數減少1班，總計113學年度在各校調降班級人數，以及部分學校減班後，北市公私立高中職招生人數將較去年減少879人，減招幅度近幾年最大。

根據今天公布的基北區高中免試入學簡章，北市明星高中以建中減招23人最多，北一女和成功高中雖然各減1班，但因去年招生名額較多，今年在減班之後，北一女減招19人、成功高中減招13人，中山女中減招6人、松山高中減招18人，內湖高中因為減班因素，大幅減招47人。

北市教育局今也宣布，南港高工模具科、松山工農資訊科、滬江高中餐飲管理科、泰北高中廣告設計科4科系各減1班；協和祐德高中美工科、強恕高中多媒體設計科、大誠高中建築科、景文高中資訊科也從113學年度起停招。

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