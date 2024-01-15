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北市、基隆減招效應！前3志願競爭激烈　公立學校錄取門檻提高

▲▼國中教育會考明天登場，今天下午開放考生查看考場，圖為成功高中試場。（圖／記者許敏溶攝）

▲113學年度北市、基隆市均宣布公立高中減招，前3志願明星學校競爭更激烈。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

基北區高中免試入學簡章今公布，113學年度北市公私立高中職全面減招「班班少1 人」，北一女中、成功高中和內湖高中更減班1班，光是北市就減少879個名額；基隆市也宣布，中山、暖暖、安樂、八斗4所公立高中，每班人數從35調降為30人。高中校長分析，公立高中全面減招，前3志願學校競爭會較往年激烈，建議考生善用寒假好好衝刺。

少子化海嘯來襲，不只大學招生艱困，也向下延伸至高中職。據教育部統計，112年全國15個就學區招生名額為16萬8217名，僅有13萬1071人報名，錄取12萬9431名，錄取率98.75%，缺額多達3萬8786個，私校招生更是雪上加霜，讓北市、基隆市今年紛紛減招因應。新北市教育局則表示，評估新北人口與學生人數穩定，另推行在地就學政策，今年暫無減招規劃，但在少子化衝擊下，將研議是否調降班級人數。

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北市私立華興中學校長曾騰瀧表示，基北區各種升學管道加總的招生名額約6萬，但學生數只有5萬，招生名額遠高於考生，雖然減招的幅度趕不上考生減少的人數，但這次北市公立高中職全面減招，女校北一女、男校成功高中各減1班，前3志願的男女校名額都少了，預估前3志願學校今年競爭會更激烈，「多錯1題可能就差了1個志願」，公立高中錄取門檻也預估將會提高。

曾騰瀧建議考生，距離5月國中會考還有 120天，提醒考生善用寒假衝刺時間，光是寒假一天的溫書時間，可能就是開學後一周的總和，考生應適度調配春節假期與溫書時間，穩定學習的節奏，並從寒假開始調整作息，盡量在白天複習、晚上避免熬夜，飲食部分應避免過多補品或寒冷食物，同時也要保持情緒穩定。

北市龍門國中校長洪國峰表示，今年全面減招，但考生人數相對也減少，預估只有前幾志願學校競爭會比較激烈，在少子化的衝擊下，小班化是必然趨勢，尤其整個教育體制應均衡發展，公立學校不減招，只會讓私校經營更艱困，以學校立場，則會多輔導學生適性發展，不必然都要追逐明星學校。

北市教育局副局長陳素慧指出，113學年度北市高中職招生人數雖有減少，但衡量少子女化影響，整體而言升學壓力程度應與往年相同，建議家長、學生適性入學，可透過國中端的升學輔導，搭配親子溝通，瞭解自己最適合的學校或科別。

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