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大陸 大陸焦點 特派現場

《爸爸當家2》况盛原創服飾遭指抄襲！　網曬多圖打臉：錢真好賺

▲《爸爸當家2》况盛原創服飾遭指抄襲。（圖／翻攝自微博）

▲况盛（左）在節目中常穿自家的服飾，現遭網友指出抄襲國外設計。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸網友今（26）日曬出多張對比圖，打臉况盛自家的原創服飾。况盛因參加大陸實境秀《爸爸當家》第二季走紅，其在節目上穿著自家的衣服，也吸引不少粉絲購買。眼尖的網友發現，况盛服飾的淘寶主頁上稱「原創設計」，如今卻遭打臉「粉絲錢真好賺」。

據《九派新聞》報導，12月26日，有網友發文稱，况盛販售的服飾涉嫌抄襲國外設計。網友曬出的圖片顯示，所涉淘寶賣場內販售的多款衣服印花圖案，疑似抄襲國外設計。包括淘寶賣場首頁的宣傳大圖，也疑似抄襲。

▼網友曬出多張對比圖打臉。（圖／翻攝自微博，下同）

▲《爸爸當家2》况盛原創服飾遭指抄襲。（圖／翻攝自微博）

▲《爸爸當家2》况盛原創服飾遭指抄襲。（圖／翻攝自微博）

▲《爸爸當家2》况盛原創服飾遭指抄襲。（圖／翻攝自微博）

該名網友曬出近20件上衣設計的圖案對比圖，衣服上的圖案幾乎和國外原設計一模一樣，甚至連淘寶主頁的宣傳底圖，幾乎只是將原設計圖上的人多加了件連身泳衣。

報導指出，一名工作人員稱自己為財務部門，不清楚淘寶賣場上服飾設計抄襲一事，「應該要詢問淘寶客服。」淘寶客服則回應，「自己只是客服，不清楚。」據悉，况盛本人至今未對此事做出回應。

《爸爸當家2》為芒果TV男性全職育兒觀察真人秀，可愛溫馨的內容受到不少粉絲喜愛，况盛一家也圈粉無數。此事一出令不少人感到錯愕，「節目累積的那點觀眾緣全塌了」、「他抄襲還標原創，粉絲錢果然好賺」、「把孩子教得很好，為什麼要做這樣的事呢，果然現實不是童話」。

▲《爸爸當家2》况盛原創服飾遭指抄襲。（圖／翻攝自微博）

▲况盛因參加大陸實境秀《爸爸當家2》走紅。（圖／翻攝自微博）

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况盛爸爸當家2芒果TV實境秀抄襲

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